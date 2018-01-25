台大2系甄試改期 招聯會否決

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中國時報
／台北報導

招聯會昨召開常務委員會議，否決台大電機系、資工系甄試日期從4月14日改為15日的提案，但給一些彈性措施，以減少撞期現象。對此，台大教務長郭鴻基說，現在甄試制度造成各校「用撞期綁學生」，該好好檢討一下。

大學個人申請簡章已在市面販售好幾個月，但台大昨在招聯會常委會中提案，要求修改簡章，讓他們學校電機系、資工系甄試日期從4月14日改為15日，避免和其他學校電機系、資工系撞期，影響考生選擇權。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，如果讓台大變更甄試日期，部分考生會收不到更改資訊，恐造成困擾；而且，簡章是一種契約，不宜輕易變動。

戴念華說，如果讓台大電機系、資工系將甄試日期從4月14日改成15日，反而與輔大醫學系、清大醫學科學系、台師大光電系、北醫大醫學系公費生甄試撞在一起，衍生新的學生權益衝突，因此否決台大提案。

招聯會提出四項彈性措施，以降低撞期，包括：一、全校一致性甄試日期2天以上，適當分流甄試系組；二、甄試日期只有1天之校系，可提供上午/下午至少2個或更多梯次供考生選擇；三、甄試日期2天以上之校系，每天均提供至少一個時段梯次供考生選擇；四、如考生第二階段甄試遇有嚴重衝突時，儘量協助考生調整甄試梯次或順序。

招聯會將請大學甄選委員會協助建置回報系統，函請各校在1月25日至2月5日回報提供彈性措施情形，彙整後預計2月12日公告，供考生於個人申請報名時參考。

對此結果，台大代理校長郭大維表示，既然招聯會將彙整各校彈性時段供考生選擇，不至於造成4月14日考生選擇權受到嚴重影響，因此，台大同意在簡章不變更的前提下，辦理電機資工兩學系的甄試。

(中國時報)

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