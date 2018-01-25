抗揚塵 政府買稻草鋪濁水溪

政府將大規模收購稻草，覆蓋在近千公頃的濁水溪易揚塵區域。中部地區農民習慣燒稻草，造成空汙，如今稻草能用於防止濁水溪揚塵，也算是一兼兩顧。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

9合1選舉在即，蔡政府可望在春節前宣布，對中部農民送出稻草紅包。政務委員會吳澤成督導「濁水溪揚塵改善計畫」，將破天荒由政府大規模收購稻草，覆蓋在近千公頃的濁水溪易揚塵區域，每公噸價格有可能參照市價，介於1、2千元間，以一公頃的農地產出6公噸稻草計算，獲益在6000元到12000元間，稻草也可以變黃金。

至少花數千萬公帑

中部地區空汙嚴重，行政院長賴清德實地走訪濁水溪視察，並規畫於3年內提出10億6000萬元，改善濁水溪揚塵。官員表示，民進黨立委劉建國主張，河川易揚塵區可以鋪稻草，而「這也是選項之一」。

農政單位預估，濁水溪易揚塵區需覆蓋的範圍約1000到600公頃之間，而平均一公頃的農地，約可產出6公噸稻草，價格約在6000元到12000元間，而整體需覆蓋稻草的經費，加上蒐集、運輸成本可能要數千萬元。

收購來源雲林彰化

據了解，政府規畫收購的標的，將以今年中部地區一期稻作為主，可能在5、6、7月間收割完畢，政府收購後則將在9、10月進行運用。但農政單位表示，農糧署從未收購過稻草，因此只提供稻草來源，包括雲林、彰化地區農會，都可能是建議的收購來源，再由水利署或環保署價購。

免燒稻草可少空汙

不過，對於收購稻草，相關單位意見不一，農政單位高層認為，這是「嚴肅的事」，況且鋪稻草真能解決揚塵問題嗎？但政院官員認為，中部地區空汙問題來源之一就是「燒稻草」，如今稻草能用於防止濁水溪揚塵、避免空汙，是「一兼兩顧」之計。

水利署、環保署、農委會及經濟部等單位，向賴揆提出的濁水溪揚塵改善措施簡報，中央在2018至2020年間規畫3年花10億餘元改善，而其中的綠覆蓋3年預估需要4億元，稻草覆蓋是整體綠覆蓋中的一環，屬應急措施。

(中國時報)

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