賴揆承諾 鬆綁法令提升競爭力

「台灣企業家圓桌會議」24日舉行，行政院長賴清德（中）與前、後任台灣上市櫃公司協會理事長林德瑞（左）、蔡榮騰（右）共同為台灣上市櫃公司協會中、南區委員會揭牌。 （陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台灣上市櫃公司協會昨於台北舉辦第1、2屆理事長交接儀式，新任理事長由台達電副總裁蔡榮騰接任，而前理事長林德瑞為榮譽理事長；蔡榮騰在交接典禮上表示，台灣前4大會計師事務所包括勤業眾信、安侯建業、資誠以及安永等，已加入會員之列，目前會員數已達170位，全體會員占台灣證券市場總市值20%，期望今年力拚200位，壯大會員數、替台灣企業發聲。

上市櫃公司協會 替企業發聲

行政院院長賴清德親臨現場，並擔任新舊任理事長交接的監交人；賴清德致詞時向會員承諾，除了拚經濟、全民加薪外，今年施政重點會放在廢止函釋、法令鬆綁上，尤其台灣市場小，必須靠機動、彈性來提升競爭力；對於台灣現有不合理的法令，賴清德期望企業界提出建言，透過法令鬆綁讓企業經營更有效率。

林德瑞表示，協會成立僅短短2年，但共舉辦了87個活動，它的功能不僅讓企業家擴大人際網絡，更重要的是提供一個專業學習平台，衍伸產業合作、異業結盟的機會；另外，協會也針對全台灣1600位上市上櫃企業家發行「東方領袖雜誌」，讓會員、非會員的企業家都能共享企業經營的資訊，並鼓勵企業參與社會公益，將事業經營的成果幫助更多弱勢團體。

透過溝通 掌握工商界想法

有別於一般協會新舊任理事長交接典禮花俏、熱鬧形式，台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮後，隨即以政府建言的方式舉辦「台灣企業家圓桌會議」；台灣企業家圓桌會議提供台灣經貿社團與政府雙向對話平台，讓政府從不同層面了解與掌握工商企業界經營上的問題與想法。

由於景氣回溫，參與企業相當關注台灣少子化、勞動人口減少的議題；國發會主委陳美伶表示，政府會透過育兒補助、托兒的福利，期望生育率能提高至1.4%，而移民法也全面考量產業鏈、勞動人口，預計最快農曆年後會公布更具體的辦法。

台灣上市櫃公司協會計畫於今年7月在天津市舉辦京津冀台上市公司圓桌會議，京津冀是目前最熱門的話題，也是大陸最重要的發展區域；結合北京市、天津市、河北省及台灣上市企業對接合作，期望搭建起經貿交流的平台。

(中國時報)

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