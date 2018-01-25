興富發大爆發 推案量逾600億

2018年01月25日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看旺2018年房市，興富發家族在新的一年眾案齊出，加計北、中、南總推案量逾600億，光興富發便至少有12案、總銷507億的案量將推出，興富發總裁鄭欽天指出，油價攀升，加上政府大力推動加薪、前瞻計畫等政策，台灣房市消費力道將會觸底反彈，最佳買點就在今年上半年。

興富發昨日舉行法說及旺年會餐會，根據法說資料顯示，合計興富發與潤隆未來5年全台完工入帳金額逾2100億元，鄭欽天指出，過去幾年是房地產業者比較困難的一年，興富發幾個個案緩一點入帳，預計今年第1季陸續會把少掉的營收補進來，2018年將會是興富發成立以來入帳最多的1年，也是台灣建業史上罕見的營收量。

展望房市前景，鄭欽天指出，觀察近期社會的現象，推測未來可能的趨勢，讓市民普遍有感的將會是油價持續上揚，研究數據顯示，油價應該看得到85美元，從2017年中開始，油價格從每桶40美元來到70美元，足足漲了近2倍；事實上，2年前的此時此刻，油價不過31美元，從經驗法則分析，一路跌的油價回漲，勢必推升通貨膨脹，促使保值心理需求，進而帶動房市發展，未來2年全台購屋需求將會擴增。

「台灣房市消費力道將會觸底反彈，最佳買點就在今年上半年！」鄭欽天說，華航工會抗爭只是基本薪資調漲的序曲之一，央行總裁交接後的新人新政可望有新利多，加上前瞻計畫挹注公共建設，大陸積極查稅讓台商資金回流，更是為台灣房地產的動能增添不少助攻力道。

興富發董事長鄭志隆也指出，外界或許對今年房市不甚看好，但興富發跟他們想法不一樣，去年購地金額為近4年最大量，如果不是餘屋陸續出清，何必再買地！興富發今年將有內湖「雙湖匯」、淡水「海洋都心」等案即將完工，合計完工案量約476億餘元。新推案部分預計有新北江翠北側重劃區案，桃園青埔案，台中「樹禾院」，台南金華段案、「上東城」、漁光三案及高雄「悅誠」等，總銷約達507億元。

興富發副總經理廖昭雄表示，房市已落實，且可看出大坪數產品銷售速度在增加，新的一年產品定位主要鎖定首購族，因此推案量大部分比例落在台南、高雄地區。

(中國時報)