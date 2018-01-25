電競新貴 平均33歲 月薪8.7萬

電競新貴竄起，打破玩電玩沒前途的印象。圖為去年健行科大電競團隊展現默契，勇奪海峽兩岸電子競技大賽冠軍。（健行科大提供）

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中國時報
／台北報導

社會新鮮人掌握趨勢、選對產業，就有及早擺脫低薪的機會；104人力銀行昨公布國內第1份遊戲電競人才報告，結果顯示國內電競相關工作機會達1.2萬個，人才需求近5年暴增2倍，遊戲電競職人平均月薪3.5萬元，而高階主管月薪8.7萬，平均年齡僅33歲，年輕多金的電競新貴正快速竄起，打破過去玩電玩、沒前途的刻板印象。

104公共事務部經理張雅惠表示，電競產業結合遊戲、運動、娛樂，遊戲電競人才，職務需求多達224種，占資料庫502項職缺的44.6%，橫掃近半職缺、可動域大，職缺平均薪資高於一般上班族，需求多元、可容納不同科系背景的人才，無論是同產業人才上下游移動，或是跨產業相同職務的水平移動都有機會，預期年初轉職季高峰，電競產業格外具有想像空間。

受惠於遊戲電競產業蓬勃發展，104人力銀行調查發現，全體月薪中位數3.5萬元，比非電競產業高出5000元、多17%，若細分職務，遊戲電競的客服人員平均月薪都有3萬元，行銷企畫的月薪也有3.6萬元的水準，不過，最亮眼的是高階主管月薪8.7萬，比非電競產業的高階主管高出1.7萬元。

不過，儘管遊戲電競產業蓬勃發展，但調查也顯示，只有32%受訪者願意投入電競產業，主因是不懂電競、產業規模不夠大以及傷身等。

104人力銀行也針對電競選手履歷表進行質量分析，發現電競選手不像外界想像那樣輕鬆，每天除了照表操練，還要配合運動，維持正常體能，尤其在比賽時，必須面對輸贏、克服當下心理壓力、緊張以及承受訓練的辛苦。

(中國時報)

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