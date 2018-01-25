高通遭罰234億元 公平會准分60期

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中國時報
╱台北報導

美商高通公司（Qualcomm Incorporated）去年遭公平會處234億元罰鍰後，先是提出罰款繳納延展，爾後又在本月22日延展繳納的截止期限前提出分期付款。公平會昨日指出，評估本案為該會成立以來處分最高罰鍰，且高通基於業務營運而有分期繳納需求，並提出本票擔保，同意高通分60期繳納罰鍰。

對此經濟部表示，尊重公平會罰緩，但高通已提出司法訴訟，未來法院有可能指示公平會與其「行政和解」，屆時高通仍可能提出「以投資代替罰鍰」方案，這是比較好的雙贏方式。

高通遭罰，之前傳出暫停與國內5G晶片合作，經濟部部長沈榮津昨說，只停開過一次，目前5G還是維持每個禮拜工作小組進行，訂單方面、chip的取得都沒什麼影響。

公平會於2015年2月開始調查，認定高通具有CDMA、WCDMA、LTE等行動通訊必要專利，卻拒絕授權晶片競爭同業，以限制條件排除或阻礙同業競爭，認定違反《公平交易法》第9條第1款規定，於去年10月祭出該會成立以來最高罰鍰234億元。

由於高通先前曾申請延展罰鍰繳納期限，公平會於去年11月8日同意罰鍰繳納期限延展至今年1月21日，且遇到假日順延至22日，而就在期限將至之時，高通再提出分期繳納罰鍰的申請。

公平會表示，考量本件罰鍰金額為歷年最高，且高通基於業務營運，的確有分期繳納的需求，更提出60張3.9億元的本票擔保，因此決定同意高通公司以5年60期無息分期，按月繳納罰鍰；依規定，第1筆3.9億元款項，將於本月30日前入帳，屆時若未準時入帳，可移送法務部行政執行署，依本票聲請強制執行。

(中國時報)

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