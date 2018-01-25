安倍力排眾議 出席平昌冬奧

日本首相安倍晉三（左）24日宣布將參加南韓平昌冬奧開幕式，並與南韓總統文在寅會談，把慰安婦問題說明白。左為兩人去年在「俄羅斯遠東地區經濟發展會議」握手。（美聯社）

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中國時報
／東京24日電
圖為慰安婦李容洙（左）曾在首爾日駐南韓大使館前，與民眾喊口號。（美聯社）

日本首相安倍晉三24日宣布將出席南韓平昌冬季奧運會的開幕典禮，訪韓期間預定與南韓總統文在寅舉行會談，要求南韓履行2015年底兩國正式達成的慰安婦協議，同時與南韓確認，堅持對北韓加強最大限度施壓的路線。

將與文在寅舉行會談

安倍在首相官邸向媒體表示，「2020年有東京奧運，我將參加同樣在亞洲舉辦的平昌奧運的開幕典禮，想激勵日本的選手團」。針對日韓領袖會談的內，安倍強調，「希望針對日韓慰安婦協議，好好地傳達日本的立場」。

在因應北韓威脅的問題方面，安倍表示，「將傳達美日韓必須好好合作，加強最大限度對北韓施壓的必要性。」

日媒報導，安倍與文在寅會談時，將重新說明日本履行日韓協議的經過，強烈敦促南韓遵守該協議，且拒絕南韓所期待、日本採取向前慰安婦道歉等追加措施。

對於安倍表示將出席平昌冬奧會開幕式，南韓青瓦台（總統府）24日當天對此表示歡迎，將緊密合作促使安倍訪韓成功。青瓦台官員透露，已透過駐日大使館就安倍訪韓啟動磋商。

南韓去年正式邀請安倍赴韓出席平昌奧運開幕典禮，安倍一再以「要視國會日程再行研究」之理由推拖，主要是因南韓否定日韓慰安婦協議，要求日本政府再次謝罪，引起日方的不滿。

切割體育與政治問題

有關安倍到底該不該出席平昌奧運，因南韓政府公布日韓協議談判過程的調查結果，文在寅宣稱，「日韓協議解決不了慰安婦問題」，故去年底日本政府內的反對意見居多。

南韓政府今年初發表的有關日韓慰安婦問題新方針中也提及，該協議無法真正解決問題，日方立即以違反「最終且不可逆(轉)」的協議精神，強烈抗議。

但日本執政的自民黨內部大多認為，日本將於2020年舉辦東京奧運，應該將體育與政治問題切割開，如果安倍不出席平昌奧運，日本舉辦東京奧運時，可能也很難得到南韓的合作。

安倍最後決定出席平昌奧運，主要是希望2020年日本主辦東京奧運、帕奧時，也能得到南韓方面的合作。除了安倍之外，奧運大臣鈴木俊一也預定出席平昌奧運的開幕典禮。

(中國時報)

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