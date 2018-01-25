憂金正恩操縱 美副總統率團坐鎮

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中國時報
／綜合報導

美國白宮官員23日表示，副總統彭斯擔心北韓以宣傳行動「劫持」南韓平昌冬季奧運會，因此計畫利用親自率團出席這場運動盛事的機會，對抗北韓的「操縱」行為。

該名將隨同彭斯搭乘「空軍二號」（Air Force Two）專機前往南韓的匿名官員表示，彭斯出席平昌冬奧不僅是為了表示禮貌，也是為了對抗北韓與南韓共同出場如此「裝模作樣」的行為。

該名官員透露，彭斯非常擔心金正恩可能操縱這場冬奧會。他說：「北韓人一直很擅長操縱，這是個非常危險的國家」。他還稱，彭斯將在南韓接受媒體訪問，他會確保「這兩周（的活動）不會成為北韓的宣傳工具」。

《華盛頓郵報》23日報導，日前北韓三池淵樂團團長玄松月率團訪問南韓，南韓上下為之瘋狂，讓彭斯等美國官員高度警惕。該名匿名官員認為，對於玄松月訪韓噱頭，彭斯可能認為「不管這個人（金正恩）做什麼，都沒什麼可愛的、美好或感人的地方」。

美國冬奧代表團則有人對彭斯率團表示不滿。據信是首位公開出櫃的美國冬奧選手－花式滑冰選手黎朋（Adam Rippon）批評白宮這項決定。他說：「是那個為扭轉同志性傾向醫療行為提供資金的彭斯嗎？我不買帳。」按照慣例，美國選手會在開幕典禮前，與代表團領袖會面。黎朋不打算見彭斯。他說：「我絕不會專程去和那些對同志不友善，甚至認為他們生病的人碰面。」

另外，針對國內反對人士批評平昌冬奧已遭北韓挾持操縱、變成「平壤冬奧」，南韓政府23日已予以否認。南韓總統府青瓦台方面也強調，這場運動賽事將有助於緩解平壤核武與導彈計畫造成的緊張情勢。

(中國時報)

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