CIA示警 北韓要搞核武軍火庫

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中國時報
／綜合報導

平昌冬奧令南北韓關係改善，但美國與北韓仍然交惡，雙方繼續擺出強硬姿態。美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧23日表示，北韓企圖開發一套完整可靠的核武武器庫，下一個目標是掌握「能一次朝美國發射多枚彈道飛彈」的能力。

蓬佩奧23出席美國企業研究所活動，討論朝鮮半島局勢、俄羅斯威脅及CIA有內鬼等議題。蓬佩奧表示，北韓正尋求可同時發射多枚彈道飛彈的能力，提高對美國的核威脅，因此華府須阻止北韓達到這目標。

蓬佩奧指出，金正恩不會因為一次成功試射而滿足。按理說，下一步是開發核武武器庫，取得可同時發射多枚核彈的能力，而不只是一枚用來炫耀，在閱兵典禮上展示的飛彈。

蓬佩奧說，我們正努力不懈，以確保距今一年後，我仍然可以告訴你，他們距離取得這能力還有幾個月。蓬佩奧宣稱，北韓現時資金緊絀，可能向伊朗等其他國家出售核武及彈道飛彈技術。他警告若未能即時發現這些軍火交易，有機會觸發全球核武軍備競賽。

蓬佩奧強調，核武擴散才是真正風險。他補充，金正恩可能希望透過核武，在他統治下達成南北韓統一。蓬佩奧亦表示，雖然CIA相信金正恩是理性的人，但認為北韓官員沒有向金正恩提供準確資訊，因此CIA採取行動讓金正恩明白，美國對於推動朝鮮半島無核化抱持認真的態度。他同時透露在就任局長數周內就成立「北韓任務中心」，並找來部分退休人員重出江湖領導。蓬佩奧認為，跟一年前比起來，目前美國處於比較好的位置。

(中國時報)

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