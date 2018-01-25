通俄門延燒 約談司法部長

針對俄羅斯干預美大選問題，特別檢察官穆勒正加緊調查力度，司法部長塞申斯是首位被通俄門檢調約談的現任內閣官員。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國司法部23日證實，司法部長塞申斯17日接受了「通俄門」特別檢察官穆勒團隊約談，他也是第一位被通俄門檢調約談的現任內閣官員，可見有關「俄羅斯干預美國大選」（即通俄門）的調查有繼續向上延燒的態勢。

美司法部是針對《紐約時報》當天所報導，塞申斯上周接受穆勒團隊數小時的問話。除了證實塞申斯接受約談，該部也坦承FBI裡原本負責通俄門調查的兩名組員－史卓克（Peter Strzok）與佩吉（Lisa Page）之間約5萬筆的私人簡訊遺失。

由於遺失的簡訊介於2016年12月14日到2017年5月17日，正值通俄門調查的關鍵時刻，加上傳出婚外情的這兩人立場都是支持希拉蕊而反川普，因此丟包一事招致共和黨人士抨擊，懷疑另有隱情。一些人更直指穆勒調查通俄案先入為主，因為事實證明，穆勒的調查小組裡有人曾強烈反對川普。

川普也對FBI沒按規定保留幹員通訊，導致通俄門進一步發酵頗不滿，酸言推文道：「這可是長時間以來最大的新聞之一。」

至於塞申斯接受約談，川普是否會擔心他洩漏任何不該說的內容給穆勒時，川普說：「我一點都不擔心，雖然我沒有跟塞申斯談及此事，但我完全不擔心。」

在川普宣布參選總統之後，塞申斯是第一位出面替他背書的聯邦參議員，也是川普的競選顧問。塞申斯在參議院審查他出任司法部長的聽證會上宣稱，他沒見過俄羅斯代表，後來卻被媒體踼爆，大選期間他曾兩度會晤當時俄羅斯駐美大使基斯里亞克。

塞申斯隨後宣布迴避司法部通俄門的調查，儘管獲得共和黨方面肯定，此舉卻令川普相當不滿。川普說，早知道塞申斯會迴避，當初就不會提名他擔任司法部長。

包括塞申斯在內，川普政府前任與現任官員已有15人遭到通俄門相關調查。穆勒的團隊正加大調查力度。截至目前，並無公開證據表明川普競選團隊與俄羅斯勾結，但穆勒調查已導致兩人被起訴，兩人認罪。被起訴的是前川普競選團隊負責人曼納福特及其助手蓋茨。前國家安全顧問佛林和前川普競選顧問帕帕多普洛斯則表示認罪，並與調查人員合作。

熟知調查進度的人士透露，前白宮首席策士巴農也與穆勒團隊達成協議，將接受檢方約詢，而不向大陪審團作證，但不清楚何時展開。

(中國時報)

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