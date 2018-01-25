火燒到川普了

川普23日在白宮橢圓形辦公室表示，對於司法部長塞申斯被特別檢察官約談時說了什麼，他一點也不關心，也未與塞申斯討論這個問題。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

儘管美國總統川普對塞申斯接受特別檢察官穆勒約談老神在在，但通俄門這把火恐怕快燒到他身上。消息來源向《華盛頓郵報》透露，穆勒辦公室「有興趣」在幾星期內約談川普，詢問重點是川普開革前國家安全顧問佛林、前聯邦調查局局長柯米的理由，並釐清川普大選期間是否勾結俄羅斯政府，以及是否干預通俄門的司法調查。

華郵23日報導，消息來源說，提問的形式仍在初步討論階段，川普的律師團已草擬總統接受約談的談判條件，「最快」可能在下周遞交給穆勒。川普陣營傾向僅就穆勒的發問提書面回答，但他們也瞭解，最後可能會是部分面對面問答、部分書面答覆的綜合體，甚至可能只有面談。

川普在去年2月開除佛林，5月對柯米開鍘。消息人士告訴華郵，穆勒表達有意了解川普試圖撤換塞申斯舉動，他希望理解，這種行徑是否為川普的「某種模式」。川普去年數度公開痛罵塞申斯「白癡」、「馬上滾蛋」，還在推特羞辱對方「軟弱沒用」，有意逼走對方；川普去年12月接受《紐約時報》訪問時，稱塞申斯迴避通俄門調查「太糟了」。

白宮新聞秘書桑德斯女士說，白宮將「完全配合」穆勒，但她強調，從川普入主白宮，通俄門就炒到現在，「顯然，美國人民早向前走」。她說不會就「什麼人是否可能被約談」發表評論。特別檢察官辦公室發言人卡爾和川普律師團，未回應華郵報導。

(中國時報)

通俄門延燒 約談司法部長

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