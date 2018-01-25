海基會提教戰守則 台商打臉

2018年01月25日 04:09 中國時報 陳柏廷 、 楊家鑫 、 王思慧 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

海基會提出春節返台教戰守則

176個兩岸春節加班機「卡關」，衝擊約5萬名台胞返鄉之路，號稱「台商娘家」的海基會昨為台商提出「教戰守則」，祭出5大替代方案，希望紓解台商返鄉問題，不過消息一出，卻被台商狠狠打臉。全國台企聯會長王屏生怒嗆：「好像把台商當傻子，講了等於白講！」全國台企聯榮譽會長丁鯤華也直言，這些方案是「外行人講內行話」，沒有一條務實，「實在太離譜了！」

我方暫不核准廈門航空與東方航空176個春節加班機申請，衝擊台胞返鄉。海基會昨提出替代方案，並指民航局已協調國籍航空增加春節加班機或加大運量。

海基會發言人管安露說，第一，目前已訂該176班加班機的旅客人數約有3萬人左右，這些旅客可改訂其他航班或經核准的加班機。第二，民航局積極協調國籍航空公司，提出加班機申請及加大機型，增加運量。據了解，長榮和華航均表示在春節期間增加運能是可行的。

轟外行人講內行話

第三，到2小時車程內的鄰近機場作為替代方案，像離合肥最近的點是南京、揚州。第四，目前台港澳每日約有80個航班，可紓解春節運量；民航局正與國籍航空協調港澳航班的增班可能性。第五，民航局正協調增加小三通船班，增加離島回台的航班。

至於加班機核准是否有最後期限。管安露指出，據以往協商內容，兩岸加班機應在起飛前7天決定是否核准，但實務上會提早。目前最早起飛的加班機是2月6日，往前推7天就是1月29日。

「沒有一條可行」

不過，對於海基會提出的5大替代方案，台商並不埋單。丁鯤華昨受訪表示，春節機票本來就很稀缺，怎麼改訂？且還要考慮機票上漲的問題。而協調台籍航空加班機，申請及大陸批准至少要一個多星期，春節在即，民眾等得了這麼久嗎？

他說，港澳轉機更是「笑話」，香港在春節也是旺季，能搶到多少赴港的機票？至於小三通，金門機場冬季至春節時常因大霧停飛。若有1萬人都在金門等著轉機，鬧的笑話會比現在更大。

丁鯤華說，政府應提出真正可行的替代方案，「光看這幾點，就知道他們對於真實情況不夠了解，且可能沒跟台商溝通，所以也沒有人指出其中的不可行」。

王屏生則表示，海基會提出的替代方案，都是台商早就知道的方法，只是把台商知道的事情重新講一遍，「好像把台商當傻子一樣，講了等於白講」。

(中國時報)