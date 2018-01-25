台胞赴陸發展 張志軍讚明智

2018年01月25日 04:09 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸國台辦主任張志軍22、23日與在上海就學就業的台灣師生及文化、經濟界人士座談。張志軍說，大陸已成全球第二大經濟體，台胞到大陸發展是「明智的選擇」。中共十九大台籍黨代表、復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安建議，吸引台灣高級知識分子到大陸任教，有助於促進大陸高等教育發展。與會人士反映，文化融合在兩岸融合過程中，能發揮潛移默化作用，期待提供更多支援，助力兩岸攜手發展文化創意產業。

春節前，大陸國台辦與海協會有關負責人，分5路走訪北京、上海、江蘇、安徽等11個省區市，拜會台灣民眾在大陸工作、學習、生活的學校、企業、社區。台辦系統赴各地調研，是為即將召開的大陸全國對台工作會議做準備，大陸向來是「有調研才有發言權」。

張志軍第一站在北京，2天後抵滬，聽取對營商、就業和教學、求學環境的意見和建議。他並與復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海理工大學的台灣師生座談。

張志軍致詞時強調，秉持中共十九大報告「兩岸一家親」理念，願率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。國台辦將繼續促進為台胞提供同等待遇，推動落實相關政策。

上海台協會長李政宏表示，上海非常適合發展文化創意產業，台商具備一定優勢。去年底上海推出《關於加快本市文化創意產業創新發展的若干意見》後，上海台協成立文創工作委員會，希望為台灣文創業者「落地生根」提供平台。

盧麗安建議，通過鼓勵各省市開放人才計畫或設立專項計畫、提供「適應緩衝期」等方式，為台灣教師在大陸提供施展抱負的平台與機會。上海理工大學工商管理學系陳聖文等台生指出，希望為台生報考大陸研究所增設考場，並為台生就業提供指導和政策支援，吸引更多青年在大陸工作或創業。

(中國時報)