陸人均收入 邁向1萬美元

2018年01月25日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

代表大陸出席本屆達沃斯論壇的中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，23日在瑞士蘇黎世會見瑞士聯邦副主席兼財政部長毛雷爾。劉鶴表示，中方將會在金融和製造業領域進一步擴大開放，為中瑞合作帶來新機遇。

此外，劉鶴說，目前大陸的人均收入是8000美元，正向1萬多美元的水平躍進；爭取用3年左右時間，使宏觀經濟槓桿率得到有效控制；未來3年基本消滅絕對貧困，今年準備降低1000萬貧困人口；未來3年將加大汙染防治，使主要汙染物排放總量大減，能源資源消耗強度明顯降低。

據新華社報導，劉鶴說，大陸致力於創造平等競爭和基於規則的營商環境，將在金融和製造業領域進一步擴大開放，為中瑞合作帶來新機遇。

劉鶴說，中方高度評價瑞方積極參與「一帶一路」建設，盼雙方在項目合作、海關合作、跨境電商和金融領域進一步合作。

劉鶴昨出席達沃斯論壇，他在主旨發言中指出，大陸在未來幾年，經濟政策的頂層設計就是要實施好「一個總的要求，一條主線打好三大攻堅戰。」一個總的要求，就是經濟由高速增長轉向高質量發展；一條主線，就是要以推進供給側結構改革為主線；三大攻堅戰，就是決定打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治。

此外，阿里巴巴集團董事局主席馬雲和京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東23日在達沃斯分別設宴款待全球商業領袖及各界人士。馬雲宴陣容豪華，有一位國王、兩位皇后、一位總統和三位副總理，還有比爾蓋茲。據稱，劉強東的午餐會邀請嘉賓身家超過2兆美元。

(中國時報)