有錢享受生活 陸民幸福感增

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國普林斯頓大學經濟學教授、2015年諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）在達沃斯演講指出，大陸在過去10年經濟高速增長，居民的幸福感逐步增加，老齡化並沒有降低大陸人的幸福感。且最新的蓋洛普調查顯示，大陸的領導力比美國更受到世界歡迎。

新浪財經報導，由新浪和中民投聯合舉辦的「2018新浪中民投達沃斯領袖峰會」23日於瑞士達沃斯舉行，主題為「新時代，分享中國新機遇」。

迪頓出席並且發表演講指出，經濟增長與幸福感的獲得並不矛盾，在大陸，由於過去10年經濟高速增長，居民幸福感也在逐步增加。

迪頓觀察，大陸居民收入已到一個階段：年輕人敢於消費，老年人有能力享受生活，他們的幸福感很高，也將成為消費主要驅動力。

迪頓表示，大陸目前超過60歲的老年人口已超過2.2億，正快速步入老齡社會，帶來經濟增長模式轉變和消費升級的機遇，未來養老、家庭護理和社區服務等行業將出現高速增長。

而老齡化並沒有降低大陸人的幸福感。迪頓解釋，因為大陸子女的平均收入普遍高於父母，老年人也通常有一定積蓄。經濟增長非常迅速，孩子比父母的生活好得多，甚至獨立生活的時候，也能夠在經濟上支持父母或祖父母。他們可以幫助支付住房，住宿和醫療保健。

此外，迪頓表示，大陸一直在做對的事情，從倡導一帶一路到支持非洲等不同國家的發展，大陸支持全球化發展是非常正確、明智的選擇。「根據最新的蓋洛普數據顯示，中國的領導力比美國的更受世界歡迎，這是一個很大的變化。」

(中國時報)

陸人均收入 邁向1萬美元 赴陸磋商主教權 教廷曾向我簡報

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。