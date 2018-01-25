有錢享受生活 陸民幸福感增

2018年01月25日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國普林斯頓大學經濟學教授、2015年諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）在達沃斯演講指出，大陸在過去10年經濟高速增長，居民的幸福感逐步增加，老齡化並沒有降低大陸人的幸福感。且最新的蓋洛普調查顯示，大陸的領導力比美國更受到世界歡迎。

新浪財經報導，由新浪和中民投聯合舉辦的「2018新浪中民投達沃斯領袖峰會」23日於瑞士達沃斯舉行，主題為「新時代，分享中國新機遇」。

迪頓出席並且發表演講指出，經濟增長與幸福感的獲得並不矛盾，在大陸，由於過去10年經濟高速增長，居民幸福感也在逐步增加。

迪頓觀察，大陸居民收入已到一個階段：年輕人敢於消費，老年人有能力享受生活，他們的幸福感很高，也將成為消費主要驅動力。

迪頓表示，大陸目前超過60歲的老年人口已超過2.2億，正快速步入老齡社會，帶來經濟增長模式轉變和消費升級的機遇，未來養老、家庭護理和社區服務等行業將出現高速增長。

而老齡化並沒有降低大陸人的幸福感。迪頓解釋，因為大陸子女的平均收入普遍高於父母，老年人也通常有一定積蓄。經濟增長非常迅速，孩子比父母的生活好得多，甚至獨立生活的時候，也能夠在經濟上支持父母或祖父母。他們可以幫助支付住房，住宿和醫療保健。

此外，迪頓表示，大陸一直在做對的事情，從倡導一帶一路到支持非洲等不同國家的發展，大陸支持全球化發展是非常正確、明智的選擇。「根據最新的蓋洛普數據顯示，中國的領導力比美國的更受世界歡迎，這是一個很大的變化。」

(中國時報)