赴陸磋商主教權 教廷曾向我簡報

2018年01月25日 04:09 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 、 楊家鑫 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

天主教新聞通訊社（CNA）報導稱，梵蒂岡去年要求2名指派的主教讓位給中方指派主教，希望換取大陸承認教廷任命的20位主教。涉外人士昨證實，去年12月下旬梵蒂岡代表團赴陸參加第7次工作小組會談，事後梵蒂岡有向我方簡報，目前我評估梵蒂岡「相對穩定」。

大陸國務院參事時殷弘昨表示，如果（梵方讓步）消息屬實，確實是中梵建交磋商多年的重要突破，這麼多年對話談判，關係到大陸國內穩定的主教任命權是一大障礙，「如果教廷做出重大讓步，梵蒂岡與台灣斷交的時機，可能就相當接近了」。

中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，梵蒂岡此舉說明，雙方建交的步伐又向前邁進了一步。由於蔡政府不承認「九二共識」，之前兩岸達成外交休兵也就不復存在。台灣許多邦交國本來就想跟大陸建交，只是當時被北京拒絕。既然沒有外交休兵，這些國家也積極改善對陸關係。梵蒂岡絕非個案，而是大勢所趨。

天主教新聞通訊社發出報導後，有人推測中梵關係又邁進一步，總統府昨低調回應表示，此一訊息的相關發展，外交部都有持續且密切的掌握，也會對外說明。

涉外人士指出，該媒體所報導的背景是在去年12月下旬，教廷派了一般代表團赴大陸，參加中梵第7次工作小組會談，事後梵蒂岡有向我方簡報。

涉外人士強調，這個訊息對大陸有正面亦有負面，教廷要讓步，大陸相對也要讓一些東西，其實「教廷內部也有不同聲音」，這問題不僅牽涉主教權任命，還包括大陸內部維穩及宗教自由問題，兩邊要談到「水到渠成」，仍有一段距離。

外交部昨表示，我方對於教廷與大陸的對話及相關互動情形均持續了解並密切注意其發展，隨時就相關情勢研析。教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，對於大陸地下教會教友之待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均十分關切。

(中國時報)