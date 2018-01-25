西門町租金飆 店面一間難求

西門町去年旅客明顯變多，店租也翻漲一倍。圖為西門町遊客。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

陸客不來導致各地著名風景區人潮銳減，但當中唯獨西門町去年旅客造訪人次呈微幅成長，前年捷運西門站總出站人口數約2600多萬人，去年已成長到約2700萬人，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，東南亞觀光客近一年半明顯變多，隨著自由行熱潮帶來大量觀光客，店租也隨之漲價，不過人潮就是錢潮，西門町的店面仍一間難求。

國際知名品牌進駐

西門町是全台首個徒步區，每逢假日人潮眾多。劉家鑫直言，過去大陸團客雖多，但停留在西門町的時間短、加上商圈店家與旅行團沒有合作，對當地消費貢獻不大。近年除了日韓、新馬觀光客外，東南亞旅客於去年下半年開始也明顯變多，相較之下自由行旅客願意停留腳步，帶動商圈更多人潮與消費行為。

除了國際知名品牌進駐西門，伴手禮店家近兩年也已迅速成長。劉家鑫說，因為店家承租店面一簽三、五年，因此一次調漲幅度更明顯，去年店租就翻了一倍，租金價錢落在一坪1萬5千到2萬5千元不等，前年6坪大的店面平均約租7至8萬，去年卻上漲到了15萬。

月租不乏百萬以上

其中最熱門的地點在於人潮最密集的西門捷運站6號出口、峨嵋街與漢中街附近，坪數大一點的店家，單月租金就破百萬。不過西門町自動淘汰機制好，若是服飾業、餐飲業撐不下去而出走或轉型，自然會有下一個業者搶進承租，空屋率低，基本上前房客還沒搬走，要承租的房客就已經排隊，位置好的地點自然搶手，也有些將大坪數的房東分租給多個店家承租。

(中國時報)

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