罷工封球場 勞資協商陷僵局

2018年01月25日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

美麗華高爾夫球場罷工案邁入第7天，美麗華企業工會成員持續以「罷工糾察線」封鎖球場，自救會成員24日上午前往新北市府大樓前抗議，近百人高喊「我要工作權、讓我好過年」，要求勞工局撤除罷工糾察線，最後由勞工局勞資關係科長賴彥亨出面接下陳情書，結束這場抗議行動。

美麗華高爾夫球場本月11日發出公告，於22日資遣18名員工，美麗華企業工會自19日凌晨起宣布罷工，在球場入口拉起「罷工糾察線」，封鎖高爾夫球場，要求資方撤回解雇工會成員、加薪3％、年終改發1.5個月、禁用外包人員等，資方至今未與工會協商，罷工行動邁入第7天。

近百人高喊 要工作權

為了捍衛工作權，非工會成員員工日前組成自救會，24日上午10時許前往新北市府大樓前抗議，近百人高喊「我要工作權、讓我好過年」，要求勞工局長撤除「罷工糾察線」，不少員工聲淚俱下、情緒激動。

美麗華球場自救會長林美珠說，尊重工會合法罷工，也尊重工會對資方的抗議訴求，但請留一條通路給非工會成員的員工，別再用罷工糾察線封鎖球場，也封鎖員工上班權益。

工務組長憂 勞資雙輸

林美珠也說，既然工會呼籲非工會員工加入工會，希望能儘速讓自救會成員全部加入，並即刻召開會員大會，以多數員工真正的心聲，讓這次的罷工事件落幕。

美麗華球場工務組長黃義樑說，支持工會與資方進入協商，也樂見工會提出的4大訴求可以被資方答應，但是用罷工糾察線封鎖球場，只會讓公司無法營運，財務狀況更吃緊，未來還可能必須進一步裁員甚至倒閉，這是勞資雙方都不樂見的。

勞工局勞資關係科長賴彥亨出面接受自救會陳情書，他表示，加入工會必須依照章程，無法立刻審核會員甚至舉辦會員大會，目前還是要求資方儘速協商，避免演變成「勞勞相殘」。

(中國時報)