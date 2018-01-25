民進黨三星議員提名 恐暫緩公告

2018年01月25日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

三星鄉長黃錫墉（左）議員初選民調落敗，指控陳文昌陣營派人入侵民宅強接電話，影音曝光後有人認出是陳金德二兒子（右），黃昨赴縣黨部要求暫緩提名。（李忠一攝、翻攝）

民進黨宜蘭縣三星鄉議員民調初選結果24日揭曉，2家民調結果議長陳文昌皆以約60比30的支持率擊敗鄉長黃錫墉，但黃指陳陣營派人進入民宅接電話，連代理縣長陳金德的兒子也涉入其中，儘管縣黨部強調民調「目前是有效的。」但提名公告恐暫緩。

陳金德無辜捲入風波

黃錫墉指控陳文昌陣營派人入侵民宅強接電話，影音曝光後有人認出是陳金德的二兒子。黃錫墉說，陳金德的兒子在陳文昌的蔥油餅工廠工作，但這跟陳金德無關、陳真的很無辜。對此陳金德面對媒體時也說「其他（指二兒子）問題不要問我。」

黃錫墉批評，「誰還會相信民調？」要求黨部暫緩提名，必須等到爭議落幕後再正式提名，要求與陳文昌來一場將票投到票匭的「假投票」來定輸贏。

民進黨宜蘭縣黨部選對會代理主席黃建財表示，進入民宅強接電話事關重大，選對會將報請執委會暫緩提名再另作協議。黨部主委林進財表示，目前民調還是有效，但提名公告要執委會同意，走哪個方向目前沒有答案，周五執委會將開會討論。

陳文昌駁：刻意渲染

對於黨部可能暫緩提名，陳文昌說：「無所謂。」不過，對手指控他派人代接電話，甚至連縣長兒子都扯進來，是有心人刻意渲染，他強調，沒有入侵民宅、強接電話，扯到縣長更是無聊。

黨部將會於周五討論

陳文昌表示，縣長兒子和兒子是很要好的朋友，請他來協助是可以理解的，且該民宅鄰居親自帶去，是主人同意下請外傭開門，讓他進去等電話，倘是有任何不法行為，怎麼可能待那麼久？

陳文昌強調，選舉有輸有贏，輸的人的心情可以理解，黃錫墉提議的「假投票」辦法、規則要講清楚，他可接受。若黃錫墉仍參選議員，是黃的權益也尊重。

(中國時報)