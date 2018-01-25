議政史料館點交 爆警民對峙

2018年01月25日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

前立委施台生（中）到場表達不滿，台南市警二分局長王森瑒（右）親自坐鎮安撫。（曹婷婷攝）

台南市市定古蹟原台南州會2003年借給台南市歷屆市議員協進會，成立台南市議政史料館，10年前借用到期，協進會卻未歸還，文化局去年提出返還訴訟，一審勝訴，再提出假執行，24日由台南地方法院執行點交，上百民眾到場聲援與警察形成對峙，一度傳出拉扯，前立委施台生及多位卸任議員到場關心，但警方戒護下，2小時順利完成點交。

2008年租約已到期

原台南州會建於1935年，二戰後，一度做為台南市議會，隨著市議會1998年遷往安平區後，閒置多時，市府於2003年將2樓借給台南市歷屆市議員協進會，借用期約5年，惟2006年審計部來函指借用規定不符，市府多次表明將終止借用契約均未獲回應，2008年借用到期，協進會也未歸還。

台南市文化局與歷屆議員協進會對簿公堂，台南地院去年判決文化局勝訴，文化局根據判決提供擔保後進行假執行，24日上午9時強制入內清空，上百人到場在史料館外與警察形成對峙，一些身分不明的青年則在場叫囂，雖一度發生拉扯衝突，但警方及時將場外聲援人士阻絕，未發生脫序行為。

前立委施台生等卸任民代到場關心，他說，法律也要兼顧情理，史料館的文獻資料都是過去前輩努力自掏腰包、一點一滴收集而來，他說，願將史料館捐出來，但希望等到5月新理事長上任再搬。不過，文化局長葉澤山強調，由於全案延宕多年，而且，館舍內老舊不堪，容易發生公安意外，堅持執行內部財產清點打包。

台南市警局二分局長王森瑒親自坐鎮，面對聲援民眾不滿叫囂，耐心安撫「冷靜」，大批警員在史料館大門站崗，「圍觀」聲援的群眾沒多久就鳥獸散，警方帶回2人問案，2人稱只是關心，問完就被請回。

館內資料先移至他處

葉澤山表示，市府將把館內資料移至他處，再由台南市歷屆市議員協進會領回，他強調，原台南州會是中西區目前唯一仍未執行修復的日式建築，緊鄰台灣文學館等日式建築群，隨著點交完成，將啟動市定古蹟原台南州會修復工程，預計2020年完成、預算約4400萬元。

(中國時報)