議政史料館點交 爆警民對峙

市定古蹟原台南州會24日由台南地方A法院執行點交，警方大陣仗嚴防不明人士進出。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
前立委施台生（中）到場表達不滿，台南市警二分局長王森瑒（右）親自坐鎮安撫。（曹婷婷攝）

台南市市定古蹟原台南州會2003年借給台南市歷屆市議員協進會，成立台南市議政史料館，10年前借用到期，協進會卻未歸還，文化局去年提出返還訴訟，一審勝訴，再提出假執行，24日由台南地方法院執行點交，上百民眾到場聲援與警察形成對峙，一度傳出拉扯，前立委施台生及多位卸任議員到場關心，但警方戒護下，2小時順利完成點交。

2008年租約已到期

原台南州會建於1935年，二戰後，一度做為台南市議會，隨著市議會1998年遷往安平區後，閒置多時，市府於2003年將2樓借給台南市歷屆市議員協進會，借用期約5年，惟2006年審計部來函指借用規定不符，市府多次表明將終止借用契約均未獲回應，2008年借用到期，協進會也未歸還。

台南市文化局與歷屆議員協進會對簿公堂，台南地院去年判決文化局勝訴，文化局根據判決提供擔保後進行假執行，24日上午9時強制入內清空，上百人到場在史料館外與警察形成對峙，一些身分不明的青年則在場叫囂，雖一度發生拉扯衝突，但警方及時將場外聲援人士阻絕，未發生脫序行為。

前立委施台生等卸任民代到場關心，他說，法律也要兼顧情理，史料館的文獻資料都是過去前輩努力自掏腰包、一點一滴收集而來，他說，願將史料館捐出來，但希望等到5月新理事長上任再搬。不過，文化局長葉澤山強調，由於全案延宕多年，而且，館舍內老舊不堪，容易發生公安意外，堅持執行內部財產清點打包。

台南市警局二分局長王森瑒親自坐鎮，面對聲援民眾不滿叫囂，耐心安撫「冷靜」，大批警員在史料館大門站崗，「圍觀」聲援的群眾沒多久就鳥獸散，警方帶回2人問案，2人稱只是關心，問完就被請回。

館內資料先移至他處

葉澤山表示，市府將把館內資料移至他處，再由台南市歷屆市議員協進會領回，他強調，原台南州會是中西區目前唯一仍未執行修復的日式建築，緊鄰台灣文學館等日式建築群，隨著點交完成，將啟動市定古蹟原台南州會修復工程，預計2020年完成、預算約4400萬元。

(中國時報)

民進黨三星議員提名 恐暫緩公告 國道7號撤替代路線 環團怒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。