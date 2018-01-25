國道7號撤替代路線 環團怒

2018年01月25日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國道7號開發案撤除光明路、高屏溪西側堤防替代路線，日前第十四次環評範疇界定會議要求開發單與地方溝通，交通部國道新建工程局24日在大寮區公所辦說明會，環團怒批政府蠻橫，部分民眾則力挺國7，支持與反對方數度爆發口角。

贊成與反對數度口角

這場說明會包括副議長蔡昌達、議員王耀裕、李雨庭、議員參選人洪村銘等人均出席，蔡昌達更明確表示，和發園區開發後交通需求量大增，支持以原路線儘速興建國道7號，有支持民眾鼓掌贊同，卻也引來反對方噓聲。

「支持國道7號，帶動發展」、「國工局重提替代路線，否則撤案」！贊成與反對興建雙方勢如水火，多次因意見不合爆發口角，幸好警方大陣仗維安，並未造成進一步衝突。

反國道7號團體及環團在說明會前先舉布條抗議，自救會會長簡志強說，國道7號在仁武末端的系統交流道規畫呈「T」字形，除了無法如預期吸引石化區大貨車行駛，也將癱瘓鼎金系統交流道及周邊道路，不解政府為何執意依原路線興建。

南部反空汙大聯盟祕書長邱春華表示，依國道7號規畫路線，將南北貫穿鳳山丘陵，有20多種野生物種受影響；要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊更指，國道7號經10年規畫，考量物價調漲幅度，總興建費用恐逾千億，「根本不符效益！」

調整交流道降低衝擊

國工局總工程司陳國隆表示，原路線從南星計畫區向北經大寮、鳳山、鳥松區後，在仁武銜接國道10號，可紓解市區及國道1號交通，經評估，環團及部分民眾建議的替代路線效益不大，因而撤銷，但國工局將透過調整交流道及細部微調路線，降低對環境的影響。

(中國時報)