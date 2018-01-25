2學生爆衝 譙警、丟煙霧彈

2018年01月25日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

板橋大觀社區24日上午執行第三波拆除工程，拆除4戶已點交房屋，大觀自救會及聲援學生20餘人拉布條、撒冥紙抗議，警方出動200餘名警力戒備，李姓大學生朝挖土機丟擲煙霧彈，張姓研究生爆粗口辱罵員警，遭警方以強制、妨害公務罪嫌逮捕，檢方訊後無保請回，另5名學生衝撞警方遭強制保護管束。

24日上午7時拆除工程開始進行，現場抗議民眾逐漸聚集，約30分鐘後自救會成員及聲援學生與員警發生推擠，隨後20歲李姓大學生朝怪手丟擲煙霧彈，即遭警方逮捕，另30歲張姓研究生隊員警辱罵「三字經」，亦遭警方現場逮捕，訊後依法送辦。

抗議過程中，警方對衝撞動作激烈的5名學生強制帶離現場並予保護管束，待拆除工程11時許結束後任其離開。

大觀自救會表示，去年12月6日自救會堅決抵抗新北地院履勘，法院、板橋榮家及大觀自救會三方最後達成「暫緩履勘」共識，然而退輔會至今仍未啟動協商機制，反而在年前蠻橫的以強拆點交戶的手段，向居民施壓。湯姓住戶則說，許多弱勢住戶得背負經濟壓力請假抗爭，有人因為被退輔會告而只能領半薪，住戶一年多來四處奔走抗爭，但退輔會卻毫無溝通誠意。

板橋榮家主任厲以剛表示，目前共有21戶違占戶已點交，今天拆除的是其中4戶，至於其他未點交的58戶，不少是迫於自救會壓力而不敢點交，認為大觀自救會違法阻攔，避談長期違法占用國土問題。此外，拆除過程若造成其他住戶房屋損壞，板橋榮家會負責修復。

(中國時報)