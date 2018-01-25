鄉親若要他選 黃考慮暫別黨

2018年01月25日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

三星鄉長黃錫墉先透過補選擔任鄉長，因政績頗受好評，順利以6成5得票率連任，本屆任期屆滿後欲轉戰縣議員，初選卻以60比30懸殊比率輸給陳文昌，他嘆說「我真的做不好？」是否堅持參選議員，他要看民意再決定，不排除「暫別」民進黨。

三星鄉人口只有2.1萬餘人，但黃錫墉行銷三星，讓三星知名度大增，在宜蘭縣12鄉鎮市中三星鄉曝光率數一數二，也讓黃錫墉博得「點子王」的稱號，初選民調慘敗給陳文昌，不只支持者抱不平，就連黃錫墉也不解。

「我鄉長白做了？我輸議長30％？」黃錫墉說，早在初選前就有不少人勸他，建議他不要參加民調，但身為民進黨員必須遵守規則，不能不去參加初選，可是這場民調「太過離譜、粗魯。」他是以一人之力對抗整個派系，對黨與派系鬥爭感到灰心。

黃錫墉表示，他是跟著前立委張川田走到現在，也因此「我愛民進黨，我不會脫黨，也不會離開民進黨，永遠都是民進黨員。」雖然在民調數字上他承認輸給陳文昌，但他還是認為三星鄉親依舊默默地在支持他。

黃錫墉表示，現階段還沒想到年底選舉的事，但假設三星鄉的民意要他出來參選，可能會「暫別」民進黨再回來，未來的路都要看民意，如果民意是要他休息，那就不參選。他說，現階段仍會以三星鄉政為重，不論是否繼續從政，擔任鄉長已經豐富了他的政治生涯。

(中國時報)