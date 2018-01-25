新聞透視－延宕近10年 撕裂在地鄉親感情

2018年01月25日 04:10 中國時報 林宏聰

國道7號興建計畫提出已近10年，歷經14次範疇界定會議，支持與贊成意見南轅北轍，始終沒交集，堪稱史上最棘手的國道建設，本該聯手政策說明、居間溝通的中央、地方政府功能全失，袖手任憑居民分派互鬥，竟彷彿樂於作壁上觀。

高速公路吵死人，來往的柴油貨車又有空氣汙染，即使國道7號可緩解塞車，但沿線內坑、拷潭里居民仍反對，嗆明「要國道7號，改到其他地方就沒問題！」

2014年開始二階段環評範疇界定會議，至今共14次會議，總是吵吵鬧鬧，好不容易開始討論替代路線，又在反對方堅持下撤銷，等於重回原點，兩邊就像平行線，令國7動工之日無限期延長。

國道建設對路線行經的居民當然有影響，照理來說，中央、地方政府應聯手溝通，開發單位國工局得講清楚確切影響範圍、因應對策，地方政府也要盡力遊說，提出補償方案安定民心。

豈料，市府竟退居幕後，一句「開發單位是中央」就想躲過抗議砲火，24日說明會也僅指派交通局代表出席，交通部國工局當然看在眼裡，反正國7不蓋塞車的是高雄市，皇帝都不急了，其他人何必窮緊張？

國道7號註定往第15次範疇界定會議邁進，地方居民將繼續吵下去，這條23公里的高速公路不僅切開鳳山丘陵，也切割鄉親感情，中央及地方政府難辭其咎。

(中國時報)