社會局撥款慢 老人共餐斷炊

2018年01月25日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

柯市府大砍重陽敬老金後，積極推展老人共餐，挽救流失的長者選票，截至去年底已突破54萬共餐人次。不過市議員簡舒培近期接獲投訴，因社會局行政作業冗長，撥款速度慢，不少共餐據點主辦者須墊錢3個月，實在不堪負荷，只能暫停辦理，害長者無餐可用，被迫「放寒假」。

無餐可吃 被迫「放寒假」

簡舒培指出，社會局共餐據點申請規定，不論延續性或新設據點，都須在今年2月5日前送出申請，市府預計最快3月31日才能全部審核完畢，各據點可憑核定函核銷或預撥請款，不過市府撥款還需14天，換言之，今年度共餐據點最快4月才能拿到錢，必須自己先墊付。

據簡舒培統計，北市目前老人共餐據點共336個，其中大安、文山、士林、北投區就占139個，卻有26個據點決定在1到3月暫停辦理共餐，受影響的長者高達721名。

士林區明勝里長張永棟說，里內去年5月起舉辦共餐，約有50名長者參加，每月經費3萬多元，社會局補助不足，本來就負擔沉重，現在又因審核緩慢，須自掏腰包墊錢，經濟難以負荷，只能拜託有心人士捐款，盼市府可以加速作業。

簡舒培強調，老人共餐立意良善，卻因社會局撥款慢而為德不卒，共餐政策有延續性，應及早安排因應，要求市府立刻檢討相關流程，縮短作業時間，別再讓長者放寒假。

將檢討流程加速發放

社會局主祕書處鄭文惠說，今年老人共餐預算約1.8億元，去年底審查預算，須經議會同意才能使用，且申請經費龐大，也需仰賴府外評委審核，將檢討行政流程加速發放，也會與里長溝通，盡量避免影響共餐長者的權益。

市長柯文哲說，依法預算前一年的12月31日就要通過，1月1日國家會計年度就要開始了，台北市1月10日才通過，所以很多因此卡住。

(中國時報)