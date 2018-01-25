溜滑梯太陡 民眾質疑不安全

2018年01月25日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

土城區頂新公園汰換老舊遊具，將塑膠遊具更替為磨石子滑梯，不過還沒正式開放，就有民眾質疑滑梯斜度太陡、底部距離地墊尚有20公分，引發安全疑慮，土城區公所表示，設計符合標準規範，將延伸底部、去除地蠟厚度減緩滑速，預計1月底完工。

民追刺激 闖封鎖線開玩

民眾日前在臉書社團「我是土城人」上傳照片，質疑土城頂新公園磨石子滑梯斜度太陡峭，加上目前仍在驗收階段，已有民眾迫不及待破壞封鎖線闖入遊玩，引發安全疑慮，貼文一出引發正反評價，有父母親說孩子溜得超開心，卻也有民眾認為設計須改善。

另外，位於海山捷運站2號出口旁的海山公園，公告標明「老舊公園改善工程，預定1月9號完工」，但迄今遊具仍被封鎖線與圍籬層層阻隔，不少地方居民引頸期盼，期盼盡早開放。

頂新里長張中良表示，遊戲區提供大小朋友遊憩空間，但民眾意見不一，部分父母親認為安全為重，有些人則追求刺激，直指「不滑不好玩！」也讓施工單位左右為難，建議可設置告示標明建議使用年齡。

將延伸底部 去蠟減滑速

還我特色公園行動聯盟發言人張雅琳表示，頂新公園從設計到改建階段，公所多次找聯盟與當地民眾討論和會勘，完工後有民眾擔憂孩子遊玩安全，最後由地方媽媽投票表決以「延長底部」改善設計，期盼兼顧孩童安全與挑戰。

土城區公所表示，頂新公園的磨石子滑梯坡度長、高比例為54％，符合57％以內的安全標準，但為降低民眾疑慮，將從滑梯底部延伸20公分，另去除滑速道地蠟厚度，降低衝擊力道。

土城區公所表示，去年10月起執行老舊公園改善計畫，共編列1069萬元針對海山、頂新、裕民、延和等4處公園汰舊換新，目前多已完工，但仍在等待SGS遊具檢驗報告，確認安全無虞後，預計於1月底開放。

(中國時報)