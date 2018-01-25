國民黨初選民調起跑 28日揭曉

國民黨基隆市長初選3參選人紛紛提出市政政見，謝立功（右）推出「山海一線-海路運動產業」，盼讓運動與觀光產業相輔相成。（張穎齊翻攝）

友善列印
中國時報
╱基隆報導
介文汲（中）提議規畫第一條基隆水路觀光套裝行程。（張穎齊翻攝）
宋瑋莉（右）勤跑基層，穿梭大街小巷，爭取市民支持。（摘自宋瑋莉臉書）

國民黨基隆市長初選民調25至27日登場，初選參選人為「1號謝立功、2號宋瑋莉、3號介文汲」，最終民調結果將在28日上午10時於國民黨基隆市黨部公布。把握最後機會，3人都「戰力全開」，一面掃街拜票、一面拋出議題，並都強調要讓藍軍在基隆「重返執政！」

謝立功 推海陸運動產業

謝立功25日向市民推出「山海一線─海陸運動產業」政見，指出基隆應該利用天然的優勢來發展運動產業，將全面規畫浮潛、風帆、海釣、衝浪、水上摩托車等水上運動，以及將陸上的老舊運動場重整，將運動產業結合觀光產業。

「我有信心能讓基隆破繭而出！」謝呼籲市民支持他，他會將民眾的希望與意見當成自己的重責大任，為基隆重返榮耀。

宋瑋莉 喊釋憲保障公教

此外，宋瑋莉也為公教人員發聲，她表示，蔡政府所提的年改版本並不完善，也無法解決全部的問題，在有完善的版本前，應該暫緩實施，無論是釋憲或是通過修法都應該去努力，承諾當選市長後將提釋憲案，保障公教人員權益。

介文汲 闢首條水路觀光

介文汲這幾日也率領著競選團隊在基隆市區掃街拜票，他向市民提出將為基隆規畫出第一條水路觀光套裝行程，會在海洋廣場邊的小艇碼頭設置水上公共巴士總站，其他3站分別為正濱漁港、和平島八尺門水道、及碧砂漁港，除了可留住郵輪的觀光客上岸消費，還能創造出基隆人更多的就業機會。

國民黨基隆市委員會書記長蔡智潁表示，初選的電話民調將在25、26日晚上6時30分至10時，以及27日下午2時至10時進行，將抽樣1068件，並會在28日上午10時於市黨部舉行公布的記者會，31日由黨中央召開第2次中執委會後，正式提名。

(中國時報)

溜滑梯太陡 民眾質疑不安全 和美汙染地整治 愈整愈嚴重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。