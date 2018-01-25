國民黨初選民調起跑 28日揭曉

2018年01月25日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

介文汲（中）提議規畫第一條基隆水路觀光套裝行程。（張穎齊翻攝）

宋瑋莉（右）勤跑基層，穿梭大街小巷，爭取市民支持。（摘自宋瑋莉臉書）

國民黨基隆市長初選民調25至27日登場，初選參選人為「1號謝立功、2號宋瑋莉、3號介文汲」，最終民調結果將在28日上午10時於國民黨基隆市黨部公布。把握最後機會，3人都「戰力全開」，一面掃街拜票、一面拋出議題，並都強調要讓藍軍在基隆「重返執政！」

謝立功 推海陸運動產業

謝立功25日向市民推出「山海一線─海陸運動產業」政見，指出基隆應該利用天然的優勢來發展運動產業，將全面規畫浮潛、風帆、海釣、衝浪、水上摩托車等水上運動，以及將陸上的老舊運動場重整，將運動產業結合觀光產業。

「我有信心能讓基隆破繭而出！」謝呼籲市民支持他，他會將民眾的希望與意見當成自己的重責大任，為基隆重返榮耀。

宋瑋莉 喊釋憲保障公教

此外，宋瑋莉也為公教人員發聲，她表示，蔡政府所提的年改版本並不完善，也無法解決全部的問題，在有完善的版本前，應該暫緩實施，無論是釋憲或是通過修法都應該去努力，承諾當選市長後將提釋憲案，保障公教人員權益。

介文汲 闢首條水路觀光

介文汲這幾日也率領著競選團隊在基隆市區掃街拜票，他向市民提出將為基隆規畫出第一條水路觀光套裝行程，會在海洋廣場邊的小艇碼頭設置水上公共巴士總站，其他3站分別為正濱漁港、和平島八尺門水道、及碧砂漁港，除了可留住郵輪的觀光客上岸消費，還能創造出基隆人更多的就業機會。

國民黨基隆市委員會書記長蔡智潁表示，初選的電話民調將在25、26日晚上6時30分至10時，以及27日下午2時至10時進行，將抽樣1068件，並會在28日上午10時於市黨部舉行公布的記者會，31日由黨中央召開第2次中執委會後，正式提名。

(中國時報)