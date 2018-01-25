和美汙染地整治 愈整愈嚴重

環保局派員以快篩儀器篩測（左），顯示和美鎮鐵山里客土石塊（右）無重金屬汙染之虞。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

和美鐵山、嘉犁等東西二圳灌溉區，重金屬汙染嚴重，彰化縣政府爭取中央補助、委託業者整治，卻整出大、小不等的怪異石塊，農民擔心載來廢棄土方混雜，「越整越嚴重」！彰化縣環保局3度以快篩儀檢驗，沒測出汙染，但要求承包商將原先客入的土方更換成地主認同的客土。

彰化縣重金屬汙染土地高達325公頃，環保局向中央申請補助，委託承包商進行農地整治，去年底已有約41公頃農地完成整治、解除列管。

其中，鐵山、嘉犁段等東西二圳的土地，汙染嚴重，預估6萬噸汙染土壤得送處理場，再回填新土，緊鑼密鼓作業中，鐵山里長李國川和附近農民到現場巡看，看到遍布大小石塊，頓時傻眼「換的都是什麼土？」

環局保證 土壤來源合法

縣議員尤瑞春邀環保局現場會勘，質疑未做好把關。環保局長江培根表示，土壤有購買證明，未來進場會要再加強檢驗機制，客土作業進行時，請地主親臨現場確認；除於來源處加派人員監控，進場時亦每車進行更嚴謹確認，確保客土符合農耕需求，

環保局調查，該批客土來自合格土資場，均有購買證明，土壤重金屬分析亦低於土壤汙染監測標準，24日3度派員至現場以快篩儀器進行篩測，確無汙染之虞，進場土壤夾雜礫石，是土資場出場前的篩分動作未確實，並非來源不明的廢土。

首批回填客土 包商疏失

這次遭反映農地回填之客土量約300立方公尺，承包商向合法客土供應商購買，因篩分管理疏失導致部分石頭未篩除，造成地主觀感不佳，已停止其餘預計進場的客土，目前第2批進場客土品質已符合農耕需求，現場也得到地主認同。

(中國時報)

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