追繳空汙費 3年進帳1640萬

台南市環保局為改善空氣品質積極追查工廠短報空汙費。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市空氣品質不佳，追繳空汙費也是促使廠商改善設備與製程的手段之一。市府環保局為改善空品，利用相同製程工廠的原物料汙染成分與申報資料，交叉比對同業使用原物料的數量後，進一步追查應申報卻未申報的業者，3年來陸續追繳1640萬元漏報的空汙費。

塗裝業漏報最多

環保局統計，3年來短漏報空汙費的行業以塗裝業最多，追繳金額達415萬元。其中，金屬表面塗裝業追繳273萬元最多，塑膠品塗裝業追繳142萬元居次；至於漏報項目則以揮發性有機物為主，例如原料中抽測有使用甲苯，但空汙費卻沒有申報，經查核後即應補繳漏報金額。

環保局表示，繳交空汙費的多寡，與工廠的汙染排放量成正比，除了與空氣汙染防制設備的效率有關外，使用的原物料汙染成分及含量也有影響。

環保局將相同製程的工廠，透過原物料汙染成分與申報資料交叉比對，發現部分的工廠申報資料明顯低估，因此核算漏報金額追繳。

鼓勵從汙染源頭減量

環保局還說，從去年起空汙費已調高秋冬季節的費率，今年1月申報去年第4季（2017年10月到12月）空汙費時，即適用新費率。該局也提醒業者應依法詳實申報，並鼓勵將成本投資在汙染源頭減量，主動降低排放，如高揮發性的油性塗料改為水性塗料或增設空汙防制設備，以提升效率及維護頻率，降低空氣汙染排放量，維護台南市的空氣品質。

(中國時報)

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