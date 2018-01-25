竹崎掩埋場拚活化 搶綠金

2018年01月25日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

因應鹿草焚化爐興建啟用，嘉縣多處垃圾掩埋場陸續封場，竹崎鄉公所近來計畫把封場10多年的掩埋場進行轉型，欲跟上中央推廣綠能腳步，也為鄉庫增加財源收入，而早在竹崎鄉之前，義竹鄉去年更成立全縣首座垃圾場轉型成的太陽能發電場，近日還有太保市已完成地目變更，鄉鎮公所紛紛跨足綠經濟，增加公庫收入。

封場10多年 議員促轉型

竹崎鄉位於灣橋田尾的垃圾掩埋地，面積多達4公頃多，除已封閉閒置的垃圾掩埋區，目前也充當垃圾轉運站使用，這幾年縣議員何子凡多次在議會要求環保局擬訂計畫，配合中央綠能政策，將已封場且完成綠化復育的竹崎垃圾掩埋場轉型成為大型運動公園或做其他綠能相關利用。

日前何子凡與公所、環保局人員前往會勘後達成共識，將朝轉型成太陽能發電園區規畫，代理鄉長郭良江說，因掩埋場位置偏僻，緊鄰垃圾轉運站，臭味異味重，要做公園使用性不大，但朝太陽能發電場活化轉型，對財源有限的公所來說，1年多個1、200萬元不無小補。

委外設太陽能電場 雙贏

會為加速掩埋場期程推進，公所現已著手申請特定事業用地地目變更作業，郭良江說，扣除使用中的垃圾轉運站區，2公頃多土地將以公所出地，民間出錢的方式委外經營，至於營運回饋比例還要再評估研議。

何子凡也說，未來如能順利讓掩埋場變太陽能發電場，不僅是響應國家綠能政策，又可以活化閒置土地，也為公所財政帶來更多活水，有助提升地方福利，創造多贏局面。

(中國時報)