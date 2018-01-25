高雄過好年 11商圈27日開跑

2018年01月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆過年的腳步近了，南部最大南北貨集散地三鳳中街已散發濃濃過節氣氛，也被視為景氣指標，三鳳中街管委會創會長伍進昌說，今年南北貨貨源充足，以魷魚漲幅3成最大，其他如日本北海道干貝漲1成、堅果類的腰果、核桃稍漲外，其他年貨價格都與去年差不多。

魷魚漲最多 干貝貴一成

經營「大進利商行」的伍進昌說，今年台灣魷魚捕獲魚貨豐富，但大陸捕獲不佳，轉向台灣買魷魚，多數被大陸買走了，使得今年台灣魷魚量少而價高，去年1斤400元，今年漲到1斤530元，漲幅約3成；另日本北海道大干貝去年1斤4500元，今年4900元，香菇今年貨源豐富，每斤價格從600元到1200元都有。

至於堅果類，伍進昌說，腰果今年1斤290元，比去年漲20元，核桃1斤220元，去年200元，其他堅果類如瓜子、開心果、花生等，價格持平，與去年差不多。

今年是「高雄過好年」活動第20周年，市府經發局與各商圈24日召開記者會，宣布27日起在三鳳中街、南華、後驛、六合、新堀江、興中、忠孝、青年、光華、甲仙、中央公園等11個商圈舉辦活動，與大家一起共歡，歡迎大家來高雄採購年貨。

市值6萬元 福袋有好康

經發局副局長鄭介松表示，高雄過好年商圈行銷活動今年依舊由三鳳中街打頭陣，將於27日率先起跑，推出50份市值6萬元的特色福袋要讓大家搶好康。

三鳳中街主任委員陳玉童表示，三鳳中街是南部第一大年貨大街，今年特別以大紅燈籠及主題燈飾妝點街區內外，要讓市民朋友在充滿濃濃的年節喜氣氛圍中，開心採購年貨。

(中國時報)