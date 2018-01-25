屏東想造養老村 找嘸廠商

2018年01月25日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府4年多前推出「幸福生活園區」計畫，打造屏東成為長照幸福村，不過因投資金額過於龐大，沒有廠商願意投入，計畫已暫時擱置。屏東縣人文氣候非常適合打造養生村，不過近年來日益嚴重的汙染問題，若不改善，恐怕這個「長青夢」永遠無法實現。

因應台灣老年化時代來臨，行政院4年多前宣布屏東與金門為長照園區示範點，當時縣長曹啟鴻也提出在潮州打造1000公頃的「幸福生活園區」，結合周邊的大潮州人工湖、林後四林平地森林公園，打造適合銀髮族生活養老的園區。

這個計畫是以完善照護或長期long stay概念為發想，計畫設立長青學習學校、銀髮多功能會館、復健醫院、休閒療癒設施、培訓機構等，營造全齡混合環境，讓老有所終，吸引縣內甚至全台各地的銀髮族到這裡養老。

計畫暫時擱置

不過由於開發金額龐大，加上土地、法令等相關問題待解決，僅管縣長潘孟安上任後「曹規潘隨」，兩任縣長陸續拜訪國內相關企業廠商，仍無人願意承接，計畫只能暫時擱置。

先做好在地安養

縣府研考處長鄞鳳蘭說，雖然計畫先hold住，但縣府的樂齡、長照等業務，包括社會處、衛生局等單位，仍繼續推動辦理，推動普設社區照顧關懷據點、成立家庭福利服務中心、偏鄉長照服務據點等政策，希望先做好在地安養做為基礎。

藍色東港溪保育協會理事周克任表示，屏東生活步調慢，冬天少雨且氣候溫暖，無論是推廣觀光，或是銀髮族long stay都很適合。

不過近年來只要東北季風一來屏東空氣就紫爆，還不時能聞到濃濃的豬屎味，在地人都受不了了，怎麼可能吸引外人入住？若汙染問題不解決，恐怕也沒有廠商願意投入。

(中國時報)