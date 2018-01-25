金華國中生 手繪插圖學歷史

金華國中8年級學生史以凡擅長畫畫，為了加深對課程的印象，從1年前開始手繪筆記。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

這是手繪的筆記，不是參考書！金華國中8年級學生史以凡擅長畫畫，為了加深對課程的印象，從1年前開始手繪筆記。以歷史科為例，他將老師授課內容、課本、自己的理解融合之後，將重點畫在A4紙上，還因為畫得精美，讀起來有趣且方便記憶，被同學笑稱很像坊間的參考書。

史以凡是美術班學生，沒有補習的他認為，只要上課專心、做到課後複習，目前的課業還在能夠自己準備的範圍之內。也因為喜歡畫畫，所以當看到書上一些類似漫畫的畫風時，就決定將畫畫與課本內容加以結合，繪製成專屬自己的筆記。

以8年級歷史為例，宋元明清朝代內容繁多，例如宋代面對哪些外患、變法內容，元代社會風氣與科學發明、明清的政治經濟情勢等，史以凡就將有關的地圖、歷史人物、事件時間軸，甚至「活字印刷術」、「清明上河圖」等都畫出來，再搭配不同的色筆和字體，成為數張圖文並茂的筆記。他說，不只歷史，地理、生物等可以轉化成圖像的科目，也都可以這樣做筆記。

史以凡說，以畫畫的方式做筆記，最大好處就是經過自己統整、又有圖案，比較方便理解和記憶，尤其時間軸的部分，一畫出來就很清楚，只不過，通常5張就得花上1天來畫。也因為很精美，不少同學會跟他借來參考，甚至笑說「很像外面參考書畫的漫畫」。

金華國中歷史老師、學務主任黃啟清表示，要學習歷史，圖像式的呈現方式的確很推薦，因為學生可以更輕鬆地理解每一件歷史事件間的因果與順序，加入地圖的話，也很符合現在國中會考強調的科目融合概念。而以8年級學生來說，史以凡能畫出精美又脈絡清楚的筆記，令人很印象深刻。

(中國時報)

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