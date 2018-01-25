新聞透視－汙土無處可去 包商不敢承包

2018年01月25日 04:10 中國時報 吳敏菁

彰化縣被檢出重金屬汙染土地已累積325公頃，整治經費龐大，中央同意第1、2期共補助5億7000萬元，預計可整治225公頃，尚有100公頃還沒著落，但嚴重的是，要恢復乾淨農地，已是「有錢也沒地方花」，全國事業廢棄物處理場容量不足，汰換汙染廢土無處可去。

工廠盜排廢水，汙染農地，造成農民沒土地耕作，淪為「失業一族」，盡管有休耕補助，卻非所願，根本難以溫飽，整治汙染還得付出「天價」，但第1、2期225公頃已編列5億7000萬元，剩餘鹿港頂番婆等汙染深重的100公頃農地，粗估至少還要6億元。

土壤整治隨汙染程度不同，有不同整治方式，低、中度採垂直翻土混合稀釋法，但重度就得採取排土與客土法施作。

單是和美鐵山、嘉犁等區，排土就預估6萬噸汙染土壤得送處理場，首波新土進場掀起爭議，業者從善如流，承諾改善，至少尋找合格土方廠不是問題，只要加緊把關即可，但換下的土壤要運去哪裡？到處都吃閉門羹，沒有包商敢承包，這才是接下來最嚴重的問題。

農地汙染，汙出違章工廠、灌排水路規畫不周全等重大議題，除揪出不法外，土地規畫也還沒有相應措施，這個棘手問題更隨全國各地的事業廢棄物處理廠面臨到處抗爭，紛紛關門後，雪上加霜，已不是地方政府可應付，中央應該正視。

(中國時報)