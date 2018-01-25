慈濟宮整地 半月型古井重見天日

學甲慈濟宮東側與半月型古井相對應處則有一個圓形古井，兩者至今仍是活水井，廟方將討論是否將整修外觀破損的半月井。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導
學甲慈濟宮西側廟地長期租給居民開設店鋪，因年久失修，廟方決議協助租戶重建，在一戶人家中發現半月型古井，吸引附近民眾圍觀。（莊曜聰攝）

學甲慈濟宮西側靠道路一側的廟地，百年來讓居民承租經商，近日建物老舊，廟方與承租戶商量，決議拆除重新整修，卻發現1戶人家中有半月型古井，與廟中另外1口圓形古井相對稱，且均是活水井，民眾聞風前來一探究竟，部分超過70歲的老人家對此井還有印象，粗估已經超過200年，慈濟宮常務董事李光田說，將提議廟方整修保留，並請專人考證歷史。

77歲的慈濟宮常務董事李光田表示，廟內古井的歷史悠久，但一般相信「有廟就有井」，李光田說，早期學甲街區以廟埕為中心向外放射，周邊共有5座古井，是居民的主要水源，後來隨著自來水逐漸普及，陸續封閉上蓋停止使用。

李光田說，據他所知，日月井分居廟埕兩側，距離不遠，但水質大不同，日井較為甘美，多做飲水使用，月井帶有鹹分，則用來洗衣灑掃，且月井百年前隱身民居後，使用不便，住戶以裝潢遮掩，時間一久，廟方也忘記此井存在。

民俗專家廖大乙指出，這種日月井的設計，運用在廟宇建築中東邊是青龍方，鑿日井，西邊是白虎位，鑿月井，有呼天應地的含意，傳聞中較能協助廟中神明上達天聽，傳達信眾心意。

由於學甲慈濟宮起源是百姓李勝攜神像隨鄭成功部將渡海來台，1701年時才建廟奉祀，因民眾仍懷念明鄭遺風，故鑿兩水井構成「明」字以茲紀念，但歷史悠久，詳細原因已不可考，附近民眾風聞古井再見天日，都前來觀看。

(中國時報)

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