下載APP 財神爺過年發紅包

2018年01月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高市三鳳中街今年魷魚（上）比去年漲了3成，北海道大干貝漲1成（下）。（呂素麗攝）

年節將到，大環境不景氣，各縣市政府都設法拚經濟，高雄過好年刺激消費額破億元，但仍有業者擔心今年買氣弱，盼能參考澎湖去年底發放的「消費券」刺激觀光、創造商機為例，為國人最重要的節日拉抬買氣。

今年是「高雄過好年」活動第20周年，市府展現誠意，經發局表示，只要下載「高雄過好年」APP，並在指定時間與地點開啟APP，就可以參加AR財神爺發紅包遊戲，這個遊戲絕對比抓寶可夢可以抓到更多寶，A到更多好康，搶到就是賺到。

市府表示，今年最大獎項為百萬名車1部，只要民眾憑活動期間高雄任一店家不限金額發票，至APP完成發票登錄，即有機會將名車開回家，還有百貨禮券、國外來回機票、iPhoneX等總價值超過688萬元的獎品，目的就是讓大家過年期間，在高雄開開心心享受物超所值的購物服務。

澎湖馬公商圈顧問李瑞彬24日出席「高雄過好年」活動，舉澎湖消費券為例，他說，冬季是澎湖觀光淡季，縣府去年12月至今年2月推出「消費券」刺激觀光，只要到澎湖住3天2夜就發放1100元消費券，而且規定一定要在澎湖消費，創造上億元商機，這個模式可參考學習。

(中國時報)