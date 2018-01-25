狼師染指國中生 停聘法辦

女學生與羅男互動親密，被踢爆後引發軒然大波。（翻攝自爆料公社）

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中國時報
／台東報導

台東一所國中羅姓老師，涉嫌利用職務之便與女學生大搞曖昧，甚至還帶女學生回家「教學」、在房間獨處數小時，民眾在臉書爆料公社爆料後引發喧然大波。案發後狼師已經被學校停聘，台東地檢署指出，羅男涉嫌妨礙性自主，已經對女學生完成驗傷，全案還待進一步釐清。

民眾在臉書爆料指出，羅男長期與女學生搞曖昧，甚至收女學生當乾女兒，太太屢勸他不聽，雙方在去年2月離婚。離婚後羅男更以單親爸爸很辛苦，利用學生的同情與班上T女（化名）越走越近，甚至天天共進晚餐、載T女回家在房間獨處數小時。

T女甚至在午休時間會陪羅男，幫他按摩、餵蘋果、貼耳朵講話，還幫他穿外套、穿鞋子等親密行為，畢業旅行時2人還卿卿我我，甚至在T女房間共處，班上學生都已經習以為常。

爆料民眾還指出，羅男甚至想對自己的女兒伸狼爪，就連他的前妻，是羅男在台北一所國中任職時學生，15歲時為了與羅男在一起甚至還拿掉一個孩子，羅男已經是累犯。

校方強調，案發後已經召開性平會及教評會，做出將羅男停聘的決議，靜待司法調查結果出爐。台東縣社會處指出，羅男有3個小孩，目前與前妻爭監護權，3個小孩都由前妻照顧，照顧合宜還不會介入安置。

台東地檢署表示，羅男涉嫌妨礙性自主，已經完成對T女的驗傷程序，後續還要進一步調查釐清。

(中國時報)

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