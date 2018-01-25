中心新村原眷戶 傳瓦迎春

2018年01月25日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北投中心新村是全台唯一溫泉眷村，前年眷戶搬離後，北市府獲中央補助，預計投入4億元修復，第一期工程去年底已動工，將做眷村展示空間，預計8月完工，北市文化局24日邀請原眷戶傳屋瓦迎新春，宣示中心新村將有新氣象，隨後到「將軍府」包水餃同樂，重溫眷村時光。

北投中心新村占地1.4公頃，全區建物有79戶，為台北僅存保存完整的眷村，日治時期曾是陸軍衛戌醫院北投轉地療養所，後來成立陸軍醫院和眷屬宿舍，形成特殊的聚落文化，市府2011年指定該區為歷史聚落，國防部也列為全台13處眷村保存區之一。

前年眷戶陸續遷出後，文化局預計投入4億，分兩階段進行修復，第一期工程整修5戶，將做完經營團隊辦公室和眷村展示空間，預計明年8月完工；第二期將整修剩餘74戶，規畫博物館、社會企業據點、商家和旅宿空間，結合眷村特色文化、美食及社區關懷據點，預計2021年完工。

文化局昨舉辦祈福活動，邀請30多名眷戶「回娘家」，為即將修復的眷舍拆卸屋頂瓦片，接力傳瓦祈求工程順利。眷村內有「將軍府」之稱的國防部軍醫局長劉青彰故居，現則打造成眷村文化學院，現場展示眷村文物、老照片等，眷戶昨也到場參觀，一起包餃子回憶眷村生活。

高齡93歲的伯伯顧黃生說，他的老家在大陸江蘇，15歲就參軍入伍，打過多場抗日戰爭，1948年隨部隊到台灣在北投落腳，當時因生病延後返大陸時程，沒想到就回不去了，從此在中心新村住70年，現在遷出配住在外，他直說「好想回眷村」，不習慣住高樓大廈的生活。

文化局副局長田瑋說，大部分眷戶都盼能住回眷村，但受限法令無法實踐，這是難解的問題。中心新村未來有規劃旅宿空間，讓民眾體驗眷村生活，眷戶也可回來短期居住。

(中國時報)