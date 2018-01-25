環保兩用袋 雙北大賣場共賣

環保兩用袋將率先在雙北市大賣場互賣，但時程未定。圖為台北市環保兩用袋。（張立勳攝）

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中國時報
／綜合報導

台北、新北推出「環保兩用袋」政策，因為雙北無法通用，引發不少民眾抱怨，台北市環保局長劉銘龍透露，環保署已邀雙北市開會，商討共賣環保兩用袋，預計從大賣場開始，開賣時間將由雙北市共同宣布，細節則仍在討論。

北市超商、超市及大賣場今年開始不再販售購　物用塑膠袋，全面改賣兼具購物與專用垃圾袋雙重功能的「環保兩用袋」。

不過，如果家住新北，在台北市店家買了環保兩用袋，是無法回到新北市當垃圾袋使用，北市議員戴錫欽甚至痛批，環保兩用袋無法通用，一點都沒有達到減塑效果，根本是開減塑倒車。

環保局解釋，因為雙北市的垃圾處理費不同，北市每公升0.36元，新北市較貴需0.4元，使得在北市買的環保兩用袋不能在新北市丟垃圾車，新北市的環保兩用袋也不能在北市丟。

台北市環保局資循科長崔浩志說，去年已公告台北市的超商、超市及大賣場可共賣新北市環保兩用袋，但沒有強制力，賣或不賣取決於業者。

劉銘龍指出，環保署長李應元已邀請雙北市商談，未來將先推大賣場共賣，目前細節還在協調，共賣時程未定，一旦確定後將會由雙北市環保局長一起對外宣布。

新北市環保局發言人孫忠偉指出，環保兩用袋本來就可以共賣，並未有特別限制，只是雙北施行環保兩用袋後，都沒有店家向環保局申請販售另個縣　市兩用袋，才會討論由官方主動出擊找各大賣場合作，共賣雙北兩用袋。

(中國時報)

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