仙洞海蝕奇景 條件不輸九份

2018年01月25日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆仙洞濱海地區保留全台最大海蝕洞仙洞巖和咾咕厝等特色房屋，市議員施世明希望市府結合漁村風貌和當地特有的天然景觀，讓仙洞轉型為觀光風景區，促進地方發展；基隆市政府交旅處表示，目前擬規畫將仙洞畫入濱海風景特定區，會與航港局、港務分公司協調。

施世明表示，仙洞位於基隆港西岸，早期家家戶戶捕魚謀生自給自足，「那時當地的漁民捉的魚還比今天的正濱漁港還多！」隨著政府發展經濟，開始擴建碼頭、收購漁民船隻，漁村漸漸沒落。

施世明說，仙洞至今保留許多先民在海邊就地取材興建的咕咾厝，還有全台灣最大的仙洞巖海蝕洞奇景，裡面供奉不少日據時代留下來的觀音佛像，都是很寶貴的人文資產，若市府能從西岸仙洞隧道、仙洞一直延伸到白米甕炮台，打造一條觀光廊帶，觀光條件絕對不會輸給九份！

施世明表示，現在基隆仁愛區崁仔頂魚市場貨車進出，造成交通問題和環境髒亂，若能將是場移到仙洞地區，同時發展觀光區和魚貨集散地，可同時幫助中山區地方發展和改善仁愛區交通。

對此基隆市政府交旅處表示，目前正規畫西岸濱海風景特定區，已將仙洞地區納入風景區範圍內，但是由於仙洞地區早年被畫入港區線範圍內，依照商港法規定，港阜用地內不得興建民宿，恐與風景特定區條例相牴觸；會和航港局、港務分公司協商。

(中國時報)