馬英九訪台南 促蔡英文會習近平

前總統馬英九24日南下出席活動。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

前總統馬英九24日南下出席活動，還原2015年馬習會情況，強調在正式會議中與習近平提及「一中各表絕對不會表到兩個中國、一中一台跟台灣獨立」，馬英九也說，有史以來還沒有一個中華民國官員，更不用說中華民國總統，在中國大陸領導人前面提及此事，被問及新的一年對兩岸關係有什麼冀望？他則搖頭稱「不容易！」

台南市工商婦女協會新舊理事長24日交接，馬英九、國民黨台南市黨部主委謝龍介受邀出席，會中，謝龍介呼籲總統蔡英文和大陸展開對談，「最好能向馬總統一樣去新加坡見面」。

馬英九對於謝龍介的看法頗為認同，並還原2015年兩岸領導人會面的情況。馬英九指出，3年前在新加坡與習近平提到1992年的「一中各表」共識，馬英九表示，所謂一中各表是絕對不會表到兩個中國、一中一台跟台灣獨立，因為這是中華民國憲法所不允許。

馬英九說，蔡總統應想辦法與習近平先生碰個面，把台灣最近1年8個多月來，雙方交流不順利的狀況解決，畢竟跟大陸的貿易占台灣出口將近4成。

馬英九24日下午於永康區市議員林燕祝服務處致贈3幅親筆揮毫「狗年旺旺 財源滾滾」吉祥賀詞給民眾，面對接下來選戰將開打，馬被問及是否有輔選計畫？他說，陸續接到一些參選人邀約，對於蔡英文的新年春聯「萬物當春、幸福共好」遭網友諷刺藏頭詩「萬幸」，馬未做任何回應，僅說下周也將公布新年春聯賀詞。

(中國時報)

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