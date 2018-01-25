市府稽查市場 把關公安食安

新北市副市長侯友宜24日率專案小組，至板橋國泰市場、亞東醫院及愛買商場等處進行公安及食安視察。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

為維護消費者在春節前消費高峰期的公共安全及食品安全，新北市副市長侯友宜24日上午率消保、工務、衛生、經發、消防局及市場處等局處組成專案小組，聯合稽查板橋區新埔、國泰市場及亞東醫院、愛買商場等4處公共場所的公安及食安。

侯友宜走進傳統市場時，立即受到攤商及買菜的婆婆媽媽熱情招呼，爭相與他握手及合影，有攤商特別送他菜頭和鳳梨，祝福他好運旺旺來。

聯合稽查小組除檢視肉品攤販、雜糧行的年貨食品散裝及完整包裝標示是否符合規定，消防局也為加強傳統市場的公共安全及緊急應變能力，並特別要求模擬火災情境演練，攤商隨即通報市場自治會演練滅火、通報及避難引導、救護救災，過程逼真。

侯友宜表示，衛生局除抽測新埔市場12家及國泰市場15家攤商，近期針對市場、賣場、量販店及商品街等，加強查核並輔導食品標示及作業環境衛生；工務局亦同步針對轄內多次檢查不合格14家大型商場、百貨公司等場所進行為期5天的公共安全檢查。

稽查小組表示，由於環保相關規定的修訂，這次聯合稽查特別前往亞東紀念醫院、愛買南雅店檢測室內場所空氣汙染物二氧化碳濃度，如發現場所有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者盡速改善，確保市民年節期間消費能有安全優質的環境。

侯友宜呼籲，業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

(中國時報)

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