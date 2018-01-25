奇美哈勒曼特畫展 療癒人心

2018年01月25日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「社會每天有美好的事、也有糟糕的事，我的畫想強調世界的美！」奇美博物館2018年度特展《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》，邀哈勒曼特來台，館方將他在荷蘭的工作室擬真搬進博物館，讓他感動盛讚「這是我這輩子最好的展覽！」館方也盼藉由哈勒曼特作品，喚起更多人檢視日常美好。

奇美博物館有感於現代人都需要被療癒，飛到荷蘭邀請哈勒曼特來台開展，且今年逢奇美藝術獎30周年，該獎多年來著重寫實繪畫推廣，透過「寫實巨擘」哈勒曼特的作品，彰顯寫實繪畫的魅力。

副館長廖婉如說，有別以往1年2檔特展，今年僅此1檔特展，主要著眼社會紛擾，哈勒曼特的畫作有一股寧靜的力量；再者，環保當道，希望大家重新檢視生活中的美好，少一點喜新厭舊，珍視生活擁有的物件。

哈勒曼特被譽為歐洲當代寫實繪畫的指標性畫家，半世紀創作皆以「靜物畫」、「室內景」為繪畫題材，不愛宏大場面，而是聚焦日常看似不起眼的平凡事物，讓觀者感受安定力量。

距上次來台已睽違20年，作品足跡遍及世界的哈勒曼特，盛讚奇美博物館策展成果超乎預期，不論展場規畫、顏色選擇、互動設計等，作品呈現周全、細膩，讓他十分感動。他提到，這次來台，感覺房子蓋得密密麻麻、車也變多，人們腳步更緊湊，他打趣，「下次要體驗台灣的寧靜美好，可能要到東部了。」

《凝視日常》規畫4個主題單元，一窺大師所思所想，一生對「美」的堅持及不輟的創作精神。此外，展場亦設置互動體驗區，3月起加碼推出《凝視日常》特展系列教育活動。

(中國時報)