慈善會愛心餐 讓弱勢生不斷炊

2018年01月25日 04:10 中國時報 許素惠 ／ 許素惠

國中小24日起陸續放寒假，斗南小東工業區太子慈善協會擔心經濟弱勢孩子斷炊，捐助1000份愛心餐，提供斗南、大埤弱勢學生憑券，向配合的愛心店家選購價值60元的餐點；而台灣喜福會也送褒忠國中弱勢家庭年菜，讓學生的寒假溫飽又美好。

太子慈善協會理事長林炎敦率領理監事，將愛心餐券送到斗南、大埤各國中小，請校方轉發給真正需要的經濟弱勢學童，同時在每家配合的愛心店家前掛上明顯的「愛心商店」牌，方便孩子清楚地識別，俾憑券選購餐點。

斗南石龜國小校長邱清麗表示，慈善會的愛心是及時雨，來得正是時候，部分家庭較困苦，老師總會把剩餘的營養午餐讓孩子帶回去，便成一家人的晚餐，寒假沒午餐，很多孩子可能晚餐也無著，愛心餐券讓學生不會挨餓。

林炎敦說，參與寒冬送暖的愛心店家計有斗南世唯烘焙坊、弘爺漢堡店順安店、永和豆漿大王 、美美早餐延平店、阿源陽春麵、向日葵早午餐、斗南魯肉飯、石龜在地麵食館、大埤品香早餐吧、圓環阿隆、中正小吃店、聯美早餐店。

此外，台灣喜福會喜福姊姊陳嘉榛送幸福年菜到褒忠國中，讓21個弱勢家庭可以過一個「澎湃」又暖呼呼的好年，孩子看到美味可口的年菜，「哇！佛跳牆耶！我從來沒吃過。」「魚翅羹我最愛了!」興奮又期待，垂涎三尺，迫不及待想大快朵頤一番。

校長陳昭龍特地感謝台北市新民國中校長施俞旭的媒合，讓該校21個家庭因豐盛的暖愛，有一個不一樣的春節，希望這分集眾人心意的愛滋潤孩子內心，激勵未來向上向善。

(中國時報)