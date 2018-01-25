疑工作壓力大 女士官跳樓不治

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中國時報
／高雄報導

陸軍八軍團所屬運輸群日前驚傳湯姓女士官墜樓不治，由於該名湯姓女士官於部隊負責資安業務，常因工作表現達不到長官要求而被「叮嚀」，未料湯女業務被登記20多項缺失的隔天中午，就被人發現從營區三樓墜樓不治，同袍質疑可能工作壓力過大引起憾事。

但軍方表示，工作壓力應該不是墜樓主因，目前軍方已通報憲兵隊並報請檢察官介入調查，將會配合協助釐清真相。

八軍團政戰主任少將楊安表示，湯姓女士官去年11月確實發生工作壓力的情形，因擔心她無法負荷資訊業務，曾有意將她調到二營單位，但是家屬認為，湯女已經熟悉目前業務，調單位擔心她不適應，要求軍方不要異動，軍方同意後，也派一士官及一兵共同分擔湯女業務，湯女工作狀況也逐漸適應。

不過就在湯女被登記20多項工作缺失的隔天，即1月17日中午，部隊於餐廳用餐時，湯女並未隨同部隊前往用餐，不久就被人發現從營區三樓女官寢室的屋頂墜落地面，軍中同袍發現後，立即通報救護車將她送往衛福部旗山醫院急救，後再轉送國軍高雄總醫院救治，但仍於21日宣告不治。

對於家屬質疑湯女在軍中遭受業務及長官壓力，楊安表示，去年底發現湯女工作壓力情形後，已試圖將她調職，家屬也到軍中關切，原本家屬的疑慮也解除，軍方也對湯女感情財務狀況、人際及家庭關係全面了解，現正全力配合檢方釐清中。

楊安說，湯女墜樓後已經通報憲兵隊及報請檢察官介入調查，該案已經進入司法階段，軍方會全力配合協助，以釐清事發的真相。

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(中國時報)

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