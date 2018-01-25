戀上同性 女高生爆與堂哥亂倫

2018年01月25日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

女高中生莉莉（化名）在校發展女女戀遭校方關切，導師私下詢問是否一直喜歡女生，她才緩緩道出曾有不好的陰影，接著突然脫口「因為第一次就沒了」，師長追問發現驚人內幕，原來奪走她初夜的是自己的堂哥。

導師認為茲事體大，趕緊帶她前往醫院驗傷，院方發現處女膜確實已經破裂，學校也找來莉莉女友詢問，她坦言，莉莉除曾透露遭堂哥性侵外，沒說過她曾跟別人發生過性行為，她在學校也沒有跟其他人交往，「都是跟我交往，但我跟她沒發生過關係」，為求慎重起見，導師隨即通報校方處置。

莉莉在警訊時說，2人共發生2次關係，一次是堂哥用LINE邀約她到房間去，隨即對她上下其手，因當天正值生理期，他最後是自己解決；第2次則是她在客廳拖地，堂哥突然又伸手撫摸她，接著把她拉進房間，脫衣性侵得逞。整起事件東窗事發後，堂哥否認性侵，認為是在兩情相悅的情況下發生關係。

案件移審屏東地方法院，承審法官則認為疑點重重，除了首次發生關係是在晚間11點，且依現場房間照片佐證，若莉莉曾反抗或大聲呼救，鄰房的哥哥、奶奶應該都會聽得一清二楚；再者，2人事後在通訊軟體互動頻繁，根本不像一般性侵案件，當事人會對加害人萌生厭惡、怨恨等情緒。

審酌後仍依與未成年女子性交將堂哥定罪，但考量雙方同意以100萬元和解，因此一審判刑2年、緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

(中國時報)