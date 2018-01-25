舊派出所 變身敦仁公園

敦仁公園前身是派出所，並設有「波麗士大人遊戲場」。（公園處提供）

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中國時報
／台北報導

敦化南路一段236巷全新的敦仁公園新落成，這裡原是敦化南路派出所，前年搬遷後，就被闢建為公園，是人口稠密的大安區難得的公園綠地。因為前身是派出所，所以新公園也以「警察意象」作為設計概念，保留一面派出所建物牆面外，還有「波麗士大人遊戲場」。

大安區寸土寸金，1757平方公尺的公園如要以徵收方式取得，市府必須斥資21.2億，但敦化南路派出所搬遷到新址後，這裡就空下來，直接打造成公園。因為過去曾是派出所，所以新落成的敦仁公園也以警察為設計意象。

在敦仁公園內，保留一面派出所建築物原有牆面，牆面上刻畫了警徽樣式的裝飾牌，兒童遊戲場除有攀岩、爬繩、溜滑梯、階梯、小沙坑、跳樁等設施，遊戲牆上還有警車、警察人形圖案。

公園處也表示，為了方便輪椅使用者、高齡銀髮族在公園內休憩，敦仁公園內都是平整、無障礙的設計；廣場與走道則採透水鋪面，也設置雨水儲存槽，儲存下來的雨水就直接作為公園植栽澆灌用水。

當地仁愛里長鄭秀郎說，敦仁公園啟用之後，成為里內第一座公園，不但小廣場可以舉辦鄰里活動，兒童遊戲設施也很多樣，適合親子一起遊玩。

另外，副市長林欽榮24日除參訪敦仁公園，也視察明倫高中多功能大樓新建工程。該校校舍老舊，多功能大樓第一、三工區4月就可完工，學子即可搬入。

(中國時報)

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