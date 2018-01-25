冬令進補 麻油鴨暖身不傷身

2018年01月25日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

又一波強烈冷氣團將報到，民眾在天冷之際，喜愛品嘗一碗熱呼呼的燉補湯品，像是薑母鴨、麻油雞等，市府農業局24日邀請營養師，分享暖身不傷身的進補小撇步，並由台灣首府大學餐旅系老師傳授「麻油鴨」料理，讓民眾在家就能煮出好滋味。

農業局表示，一般常見的進補料理不外乎使用薑、麻油或藥膳搭配雞肉、鴨肉，此次與台首大餐旅系教師合作，推出「麻油鴨」料理，選用國產鴨肉及來自台南在地的胡麻油，不僅營養、健康，也是最親民的美食，且料理方式不困難，很適合民眾在家自己動手做。

台首大餐旅系老師許煜忠指出，鴨肉富含蛋白質、鐵質、維生素A、B1、B2、必需胺基酸等營養素，而麻油中的脂質可提供體內適當的脂質及必需脂肪酸，對身體保健有一定的助益，民眾也可多多選用國產優質鴨肉，在家煮出美味麻油鴨。

許煜忠提醒，烹調時要注意料理順序，先以小火煸香薑片後再倒入鴨肉爆炒，將香味逼出後再倒入米酒，最後填加蔬菜等食材與中藥材熬煮後即可。

農業局建議民眾在選購禽肉時，務必認明合格屠宰標章，才能買得安心吃得放心。永康奇美醫院營養師賀智瑢則提醒，任何飲食均應適當就好，為避免錯誤的進補造成身體過度負擔。

營養師賀智瑢表示，進補時可添加在地或當地蔬菜，像是高麗菜、胡蘿蔔、牛蒡、菇類、山藥、黑木耳等，獲取纖維素、礦物質等營養素，才能達到更均衡的飲食。

(中國時報)