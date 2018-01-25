台大生傳系碩專班 雲林開課

台大生物產業傳播暨發展學系24日舉行在雲林分部的碩專班招生說明會，現場來許多家長、學生，許多準考生拿手機做功課拍照。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

台灣大學與農委會於2015年簽署「台灣大學設立雲林農業創新及教育推廣中心備忘錄」，該中心2月即將落成啟用，台大生物產業傳播暨發展學系107學年度起招收第一屆碩士在職專班20人，24日舉行招生說明會，需有2年工作資歷，保留2個吳寶春條款名額給未上過大學的人。

雲林縣農民求知慾強烈，縣府自2011年開辦「農民大學」7年來以來，結業人數737人；2012開辦有機專班6年來有788人結業，迄今報名人數仍超過招生上限。

2015年4月台灣大學雲林農業創新及教育推廣中心在高鐵特定區的台大雲林分部動土，已完工1棟，台大生傳系今年進駐開設碩士在職專班，原本已招生授課的農經系碩專班並存。

24日在縣府舉行的招生說明會，不少學生、家長到場，不乏高齡的銀髮族。台大農學院長盧虎生表示，這個專班要發揮的不是加法，而是乘法的「放大」觀念，智慧農業的加值能加強對未來市場的掌握，是台大師資能對雲林的最大貢獻。

盧虎生說，生傳系碩專班是雲林縣提供農業知識課程的高階班，與雲科大、虎科大分流，此班招收到跨領域人才，盼能形成創新的環境，新想法、新創意產生新的合作模式，不希望全是種田的來。

系主任王俊豪表示，專班聚焦於國內外農業發展與創新傳播兩大主軸，授課內容涵蓋休閒農業、食農教育、銀髮樂活、創新創業等，培養農業跨域、創新傳播的專業人才，成為台大農學院與雲林在地農產業連結的橋梁。

(中國時報)

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