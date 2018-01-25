台獨三台 反媒體壟斷為何不反

2018年01月25日 04:09 中國時報 羅智強

2012年9月1日，反媒體壟斷團體以反對旺中集團購併中嘉系統，認為這將造成媒體壟斷為由，號召抗議、發起遊行。當時一句「你好大，我不怕」喊得響，也重創了旺中集團。客觀來說，以台灣綠媒的活躍程度來看，旺中集團購併中嘉系統就能「隻手遮天」、「壟斷媒體」嗎？對此，我不以為然，甚感保留。

但就算退萬步言，就先當做旺中集團購併中嘉系統就能夠「壟斷媒體」好了，那麼，大家來看看今天的台獨三台事件，又是什麼樣的「壟斷媒體」？

華視、公視等公廣集團的人事鬥爭愈演愈烈，華視總經理郭建宏遭到撤換，根據郭建宏的說法，他因為擋了台獨大老、民視董事長郭倍宏屬意的人事案，沒被當「自己人」才遭拔除；郭倍宏最喜歡掛嘴邊的話就是「咱台獨現在有3個電視台，民視、公視、華視。」

把這兩個案子相對照，就不難發現，旺中購併中嘉，是一件民間交易，並不涉公共媒體、政府資源，這樣的案子都能被反媒體壟斷團體當成「眼中之刺」非除不可，請問台獨三台，是民視結合華視、公視欲結成台獨團體的意識形態傳聲筒，不但是媒體壟斷，還是赤裸裸地染指公共媒體、政府資源的媒體壟斷，這樣的媒體壟斷已如「眼中梁木」，為什麼當初反媒體壟斷的人，對一根刺嚴格審視，而對於如梁木般巨大的台獨三台風波，卻可以視若無睹？

這讓我想到聖經中的一段經文：「你不見自己眼中有梁木。怎能對你弟兄說，容我去掉你眼中的刺呢？」

「要道歉、要專業、反壟斷」、「台灣恐剩一種聲音」、「拒絕媒體壟斷，維護專業自主」、「你好大，我不怕！」、「18年來最大規模的追求新聞自主遊行」，5年前反媒體壟斷團體的口號猶在回響，但今天，面對赤裸裸侵犯公共媒體、政府資源，真正的、真實的台獨三台媒體壟斷，當年反媒體壟斷的政治人物、學者專家卻失聲無語，怎不令人感慨這是昨是今非的雙重標準？

回顧當年，黃國昌、林飛帆這些「反旺中」大將，以及有些長期披著中立外衣、實為民進黨喉舌的外圍側翼「專家學者」，我已不想評論，因為這些人長期以來就是以「雙重標準」為主業，只要是綠營所為者皆為善，非綠營所為者皆為惡。但當年跳出來「反旺中」的部分專家學者，我其實也頗為敬重，我願意相信他們在當年認為旺中購併中嘉是「壟斷媒體」的判斷出於內心真言，但是，有這樣的內心真言，我也真心請這些負有清望的學者，若不願意修正當年指責旺中併中嘉是「媒體壟斷」的立場，就請以「同樣標準」去譴責台獨三台，這才是不負清望的風骨義行。

最後，我想引當年也反對旺中併中嘉的胡元輝教授意見，他對公廣的現狀也坦率地表達不以為然。他說，若真有政治角力介入，這是在傷害公廣集團的公信力。目前公廣集團的說法都不能讓民眾滿意，建議高層要向大眾公開說明，文化部也應要求公廣集團出面，給大眾一個交代。

不管認不認同胡元輝教授的看法，至少，他用了相同標準檢視台獨三台，展現了「一致性」，這才是台灣需要的公共討論態度，不是嗎？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)